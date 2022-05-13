В любое время, в любой день

Индивидуальная прогулка с удивительными историями о старой Самаре

Вы любите слушать истории

Индивидуальная
Вы любите слушать истории? Тогда эта прогулка для вас! Мы с вами перенесемся в дореволюционную Самару, пройдем по местам прогулок горожан того времени и послушаем занимательные истории.

Индивидуальная экскурсия только для вашей компании в удобное для вас время.
Индивидуальная прогулка с удивительными историями о старой Самаре
Индивидуальная прогулка с удивительными историями о старой Самаре
Индивидуальная прогулка с удивительными историями о старой Самаре
Индивидуальная прогулка с удивительными историями о старой Самаре
Индивидуальная прогулка с удивительными историями о старой Самаре
Индивидуальная прогулка с удивительными историями о старой Самаре
Индивидуальная прогулка с удивительными историями о старой Самаре

Что вас ждет:

    Мы с вами перенесемся в дореволюционную Самару, пройдем по местам прогулок горожан того времени и послушаем занимательные истории: правдивые и не очень, любовные и драматические, исторические и смешные. Эта экскурсия отличается от привычных — исторические факты будут чередоваться со слухами, мифами, легендами. Одним словом, прогулка!

    В ходе прогулки вы узнаете:

    • кого можно было встретить на аллеях Струковского сада;
    • что общего у доктора Нестора Постникова и королевы Виктории;
    • куда городские извозчики привозили заезжую публику, выпрашивая чаевые;
    • что за балагур был в Самарском отделении Государственного банка;
    • об изменщице коварной в семье нотариуса Евдокима Юрина;
    • какое жалование платил своим служащим владелец магазина Ливерий Покидышев;
    • где собирались местные автомобилисты на своих экипажах;
    • о чем судачили самарские кумушки во время чаепития.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: возле Филармонии, ул. Фрунзе, д. 141
    Завершение: На площади Революции
    Когда и сколько длится?
    Когда: В любое время, в любой день
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    В любое время, в любой день

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