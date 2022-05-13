В любое время, в любой день

Вы любите слушать истории? Тогда эта прогулка для вас! Мы с вами перенесемся в дореволюционную Самару, пройдем по местам прогулок горожан того времени и послушаем занимательные истории.



Индивидуальная экскурсия только для вашей компании в удобное для вас время.