Мы с вами перенесемся в дореволюционную Самару, пройдем по местам прогулок горожан того времени и послушаем занимательные истории: правдивые и не очень, любовные и драматические, исторические и смешные. Эта экскурсия отличается от привычных — исторические факты будут чередоваться со слухами, мифами, легендами. Одним словом, прогулка!
В ходе прогулки вы узнаете:
кого можно было встретить на аллеях Струковского сада;
что общего у доктора Нестора Постникова и королевы Виктории;
куда городские извозчики привозили заезжую публику, выпрашивая чаевые;
что за балагур был в Самарском отделении Государственного банка;
об изменщице коварной в семье нотариуса Евдокима Юрина;
какое жалование платил своим служащим владелец магазина Ливерий Покидышев;
где собирались местные автомобилисты на своих экипажах;
о чем судачили самарские кумушки во время чаепития.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: возле Филармонии, ул. Фрунзе, д. 141
Завершение: На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
В любое время, в любой день
Ульянкины — ваш гид в Самаре
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них