За 2 часа нашей увлекательной прогулки мы пройдём по самарской набережной – жемчужине города и Волги. Нас будут ждать самые интересные объекты и памятники. Мы сделаем красивые фотографии, немного отдохнём и полюбуемся волжскими просторами.



Во время экскурсии по самой протяженной волжской набережной мы узнаем, как от грязного, но колоритного дореволюционного берега удалось проделать большой путь к нынешнему своему статусу открыточного вида Самары.