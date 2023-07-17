Индивидуальная экскурсия по Самаре: знакомство с историей и культурой города
За 2 часа нашей увлекательной прогулки мы пройдём по самарской набережной – жемчужине города и Волги. Нас будут ждать самые интересные объекты и памятники. Мы сделаем красивые фотографии, немного отдохнём и полюбуемся волжскими просторами.
Во время экскурсии по самой протяженной волжской набережной мы узнаем, как от грязного, но колоритного дореволюционного берега удалось проделать большой путь к нынешнему своему статусу открыточного вида Самары.
Во время экскурсии по самой протяженной волжской набережной мы узнаем, как от грязного, но колоритного дореволюционного берега удалось проделать большой путь к нынешнему своему статусу открыточного вида Самары.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наш экскурсовод расскажет много интересного во время не спешной прогулки:
- какие пароходы рассекали волжские просторы;
- чем был знаменит Бурлацкий рынок;
- где располагалась Вокзальная площадь;
- как отличились в военное время жители Самары;
- почему на немецкой карте Куйбышева 1943 года вдоль Волги обозначены железнодорожные пути;
- сколько струй у фонтана «Парус»;
- почему именно в Самару стремился вернуться красноармеец Сухов;
- чей нос исполняет желание и дарит тепло в доме.
- А еще полюбуемся Домами грузчиков и посетуем об утрате красивейших деревянных построек, так украшавших в свое время самарскую набережную.
В любое время, в любой день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: возле ресторана «Жемчужина», ул. Венцека, 2Завершение: возле фонтана у спорткомплекса ЦСК ВВС
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любое время, в любой деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Оплата на месте
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
17 июля 2023
Добрый день, экскурсия по набережной и не только очень увлекательная, интересная, экскурсовод Алёна отдельное спасибо ей, впечатлила рассказом, даже дети (9 лет и 11) заинтересовались
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