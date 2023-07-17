Не спеша по набережной и не только

Индивидуальная экскурсия по Самаре: знакомство с историей и культурой города

5
1 отзыв
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За 2 часа нашей увлекательной прогулки мы пройдём по самарской набережной – жемчужине города и Волги. Нас будут ждать самые интересные объекты и памятники. Мы сделаем красивые фотографии, немного отдохнём и полюбуемся волжскими просторами.

Во время экскурсии по самой протяженной волжской набережной мы узнаем, как от грязного, но колоритного дореволюционного берега удалось проделать большой путь к нынешнему своему статусу открыточного вида Самары.
Не спеша по набережной и не только
Не спеша по набережной и не только
Не спеша по набережной и не только
Не спеша по набережной и не только
Не спеша по набережной и не только
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наш экскурсовод расскажет много интересного во время не спешной прогулки:

  • какие пароходы рассекали волжские просторы;
  • чем был знаменит Бурлацкий рынок;
  • где располагалась Вокзальная площадь;
  • как отличились в военное время жители Самары;
  • почему на немецкой карте Куйбышева 1943 года вдоль Волги обозначены железнодорожные пути;
  • сколько струй у фонтана «Парус»;
  • почему именно в Самару стремился вернуться красноармеец Сухов;
  • чей нос исполняет желание и дарит тепло в доме.
  • А еще полюбуемся Домами грузчиков и посетуем об утрате красивейших деревянных построек, так украшавших в свое время самарскую набережную.

В любое время, в любой день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: возле ресторана «Жемчужина», ул. Венцека, 2
Завершение: возле фонтана у спорткомплекса ЦСК ВВС
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Оплата на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
17 июля 2023
Добрый день, экскурсия по набережной и не только очень увлекательная, интересная, экскурсовод Алёна отдельное спасибо ей, впечатлила рассказом, даже дети (9 лет и 11) заинтересовались

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