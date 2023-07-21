Индивидуальная экскурсия по Самаре: что скрывается в театре «Камерная сцена»?
Немного городов могут похвастаться таким количеством мифов и легенд, как Самара. Десятилетиями кочуют страшные, курьёзные, а порой смешные россказни о событиях прошлого. Они придают городу особое очарование в глазах приезжих. Да и самим горожанам байки полюбились. Мы приглашаем вас прогуляться по вечерней Самаре. Сумерки окутывают таинственной вуалью старый город. И сразу вспоминаются мистические предания, городские легенды, неразгаданные до сих пор тайны…
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы узнаете:
- тайна памятника на Алексеевской площади;
- легенда о братьях Греве;
- полтергейст в заброшенной церкви;
- что скрывается в театре «Камерная сцена»;
- почему кот возле Кухмистерской сулил беду;
- мрачные страницы истории Иверского монастыря;
- куда исчез красивейший храм Поволжья;
- какое место в центре Самары одновременно восхищает своей архитектурой и манит неизведанным;
- кто построил подземный город;
- где в последний раз видели дом-призрак.
- В завершении прогулки вы услышите самую известную самарскую историю «стояния Зои» и самый жуткий рассказ об «адовом пристанище».
В любое время, в любой день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: возле памятника Ленину на площади РеволюцииЗавершение: возле площади Куйбышева
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любое время, в любой деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Оплата на месте
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Н
21 июля 2023
Экскурсия с Аленой была очень интересная. Прошла на одном дыхании. Она показала красивые места Самары, рассказала много загадочных и мистических историй из прошлого. Было что посмотреть и послушать. Спасибо большое.
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