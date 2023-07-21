Огни вечерней Самары или самарские сумерки

Индивидуальная экскурсия по Самаре: что скрывается в театре «Камерная сцена»?

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Немного городов могут похвастаться таким количеством мифов и легенд, как Самара. Десятилетиями кочуют страшные, курьёзные, а порой смешные россказни о событиях прошлого. Они придают городу особое очарование в глазах приезжих. Да и самим горожанам байки полюбились. Мы приглашаем вас прогуляться по вечерней Самаре. Сумерки окутывают таинственной вуалью старый город. И сразу вспоминаются мистические предания, городские легенды, неразгаданные до сих пор тайны…
Огни вечерней Самары или самарские сумерки
Огни вечерней Самары или самарские сумерки
Огни вечерней Самары или самарские сумерки
Огни вечерней Самары или самарские сумерки
Огни вечерней Самары или самарские сумерки
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы узнаете:

  • тайна памятника на Алексеевской площади;
  • легенда о братьях Греве;
  • полтергейст в заброшенной церкви;
  • что скрывается в театре «Камерная сцена»;
  • почему кот возле Кухмистерской сулил беду;
  • мрачные страницы истории Иверского монастыря;
  • куда исчез красивейший храм Поволжья;
  • какое место в центре Самары одновременно восхищает своей архитектурой и манит неизведанным;
  • кто построил подземный город;
  • где в последний раз видели дом-призрак.
  • В завершении прогулки вы услышите самую известную самарскую историю «стояния Зои» и самый жуткий рассказ об «адовом пристанище».

В любое время, в любой день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: возле памятника Ленину на площади Революции
Завершение: возле площади Куйбышева
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Оплата на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
21 июля 2023
Экскурсия с Аленой была очень интересная. Прошла на одном дыхании. Она показала красивые места Самары, рассказала много загадочных и мистических историй из прошлого. Было что посмотреть и послушать. Спасибо большое.

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