Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
Чудотворные источники земли Дивеевской
Троицкий собор
Мощи преподобного Серафима Саровского
Преображенский собор
Святую Канавку Богородицы.
Что вас ждет:
Посетим Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Пройдём по территории Дивеевского монастыря, ознакомимся с его историей и обычаями в монастыре. Посетим чудотворные источники земли Дивеевской, Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор. В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи. Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.
Пройдём по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице:
«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших».
Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский:
«Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вас взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».
Мы сможем зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские сухари, хлеб, блины.
Важно знать:
Обе ночи мы проведем в пути. Возьмите с собой подушки под голову для удобного сна в автобусе и плед.
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-45 человек
Взрослый
4 500 ₽
Детский до 18 лет
4 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги гида
Что не входит
Питание
Свечи, иконы, книги
Личные расходы туриста
Место начала и завершения
парковка Магнит семейный пр. Кирова, 308
Когда и сколько длится?
Когда: Ежемесячно по расписанию
Экскурсия длится около 1 дня 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.