По следам Стеньки Разина

Приглашаем вас на удивительную экскурсию! За один день вы узнаете много нового, насладитесь...

5
3 отзыва
Приглашаем вас на удивительную экскурсию! За один день вы узнаете много нового, насладитесь жигулёвскими пейзажами, продегустируете местные сыры, вкусно пообедаете блюдами старорусской и/или итальянской кухни, а при хорошей погоде еще и искупаетесь.
По следам Стеньки Разина
По следам Стеньки Разина
По следам Стеньки Разина
По следам Стеньки Разина
По следам Стеньки Разина
По следам Стеньки Разина

Что вы увидите 🤩

  • Жигулевский заповедник
  • Гора Стрельная
  • Сыроварня

Что вас ожидает:

  • Подъем на гору Стрельная, откуда открываются захватывающий вид. Асфальтовая дорожка проходит через лиственный лес и выходит на склон горы. Здесь установлен настил и металлические лестницы для того, чтобы снизить антропогенное воздействие на растительный мир заповедника. Оборудованы две смотровые площадки, на первую из которых могут попасть даже люди с ограниченными возможностями. Вторая площадка находится на самом краю горы и с нее открывается потрясающая панорама волжских просторов.
  • Вкусный обед. Первое блюдо: старорусский свекольник, суп из овощей, запеченных в печи. Второе блюдо: болоньезе или карбонара. Комплимент от шеф-пора.
  • Дегустация видов сыров местных производителей.
  • Посещение города барсуков.
  • Отдых на берегу.

Важная информация:

  • Предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки.
  • Возьмите с собой купальные принадлежности при хорошей погоде.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослые
1 890 ₽
Детский (0 - 16 лет)
1 690 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • обед
  • дегустация сыров
  • транспортное обслуживание
  • работа экскурсовода на маршруте.
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения
Проспект Кирова, 308
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ульянкины П.
Ульянкины П.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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