Подъем на гору Стрельная, откуда открываются захватывающий вид. Асфальтовая дорожка проходит через лиственный лес и выходит на склон горы. Здесь установлен настил и металлические лестницы для того, чтобы снизить антропогенное воздействие на растительный мир заповедника. Оборудованы две смотровые площадки, на первую из которых могут попасть даже люди с ограниченными возможностями. Вторая площадка находится на самом краю горы и с нее открывается потрясающая панорама волжских просторов.
Вкусный обед. Первое блюдо: старорусский свекольник, суп из овощей, запеченных в печи. Второе блюдо: болоньезе или карбонара. Комплимент от шеф-пора.
Дегустация видов сыров местных производителей.
Посещение города барсуков.
Отдых на берегу.
Важная информация:
Предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки.
Возьмите с собой купальные принадлежности при хорошей погоде.
Цены на экскурсию
Для группы 1-20 человек
Взрослые
1 890 ₽
Детский (0 - 16 лет)
1 690 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
обед
дегустация сыров
транспортное обслуживание
работа экскурсовода на маршруте.
Что не входит
Личные расходы туриста
Место начала и завершения
Проспект Кирова, 308
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.