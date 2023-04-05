Прогулка по национальному парку «Самарская Лука»

Поездка по национальному парку «Самарская Лука» с индивидуальным экскурсоводом

Описание
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Прогулка по национальному парку «Самарская Лука»
Прогулка по национальному парку «Самарская Лука»
Прогулка по национальному парку «Самарская Лука»
Прогулка по национальному парку «Самарская Лука»
Прогулка по национальному парку «Самарская Лука»
Прогулка по национальному парку «Самарская Лука»
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Что вас ожидает:

  • Национальный парк «Самарская Лука»
  • "Историко-музейный комплекс в с. Ширяево"
  • Гора Стрельная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Прогулка по национальному парку «Самарская Лука»

Поездке по парку отводится большая часть нашей экскурсии. Заповедник является частью Средне-Волжского биосферного резервата и охватывает огромную территорию в 134 тыс. га. В рамках его посещения мы побываем в поселке Управленческий, откуда можно посмотреть на волжские острова и известные Жигулевские ворота. Экскурсия приведет нас к Жигулевской ГЭС, позволит увидеть гору Тип-Тяв и Царев Курган. Мы переедем по мосту через речку Сок, а затем попадем на другой мост, разделяющий Куйбышевское водохранилище и Волгу.

Музей в Ширяево

Чтобы познакомиться с деятельностью известных художников, вы отправитесь в небольшое село Ширяево. Здесь находится дом крестьян Алексеевых, которых посещали многие живописцы, в том числе Илья Репин. Сегодня в здании работает музей, знакомящий посетителей с крестьянским бытом и историей Самарского края. При посещении села вас также ожидает подъем на Попову гору и спуск в искусственные штольни, которые были созданы еще до Октябрьской революции.

Подъем на гору Стрельную

В завершение поездки мы поднимемся на самую высокую обзорную площадку Жигулей – гору Стрельная. Взобраться на нее можно по удобной лестнице, которая позволяет любоваться окрестностями людям всех возрастов. Вы сможете подняться на вершину горы, охватить взором живописные панорамы Самарской Луки и увидеть удивительные речные пейзажи.
Вторник - выходной день в "Историко-музейный комплекс в с. Ширяево". Второй понедельник каждого месяца – санитарный день.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно - 150 руб. с чел.
  • Посещение горы Стрельной оплачивается дополнительно:
  • 1 человек — 800 руб., 2 чел. — 1200 руб., 3 чел. −1600 руб.
  • Обед оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Гора Стрельная открыта для посещения с 25 апреля до 1 ноября.
  • Правила посещения горы Стрельная:
  • Гид заранее заказывает пропуск для посещения к определенному времени и оплачивает его (для этого нужно сообщить ФИО и дату рождения)
  • Гид не несет ответственности, если в силу объективных причин мы не попадаем к назначенному времени. Возможен перенос времени при наличии мест.
  • По вторникам в музее Репина выходной день, второй понедельник каждого месяца- санитарный день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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