Прогулка по национальному парку «Самарская Лука»

Поездке по парку отводится большая часть нашей экскурсии. Заповедник является частью Средне-Волжского биосферного резервата и охватывает огромную территорию в 134 тыс. га. В рамках его посещения мы побываем в поселке Управленческий, откуда можно посмотреть на волжские острова и известные Жигулевские ворота. Экскурсия приведет нас к Жигулевской ГЭС, позволит увидеть гору Тип-Тяв и Царев Курган. Мы переедем по мосту через речку Сок, а затем попадем на другой мост, разделяющий Куйбышевское водохранилище и Волгу.

Музей в Ширяево

Чтобы познакомиться с деятельностью известных художников, вы отправитесь в небольшое село Ширяево. Здесь находится дом крестьян Алексеевых, которых посещали многие живописцы, в том числе Илья Репин. Сегодня в здании работает музей, знакомящий посетителей с крестьянским бытом и историей Самарского края. При посещении села вас также ожидает подъем на Попову гору и спуск в искусственные штольни, которые были созданы еще до Октябрьской революции.

Подъем на гору Стрельную

В завершение поездки мы поднимемся на самую высокую обзорную площадку Жигулей – гору Стрельная. Взобраться на нее можно по удобной лестнице, которая позволяет любоваться окрестностями людям всех возрастов. Вы сможете подняться на вершину горы, охватить взором живописные панорамы Самарской Луки и увидеть удивительные речные пейзажи.

Вторник - выходной день в "Историко-музейный комплекс в с. Ширяево". Второй понедельник каждого месяца – санитарный день.