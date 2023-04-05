Поездка по национальному парку «Самарская Лука» с индивидуальным экскурсоводом
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Что вас ожидает:
- Национальный парк «Самарская Лука»
- "Историко-музейный комплекс в с. Ширяево"
- Гора Стрельная
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка по национальному парку «Самарская Лука»
Поездке по парку отводится большая часть нашей экскурсии. Заповедник является частью Средне-Волжского биосферного резервата и охватывает огромную территорию в 134 тыс. га. В рамках его посещения мы побываем в поселке Управленческий, откуда можно посмотреть на волжские острова и известные Жигулевские ворота. Экскурсия приведет нас к Жигулевской ГЭС, позволит увидеть гору Тип-Тяв и Царев Курган. Мы переедем по мосту через речку Сок, а затем попадем на другой мост, разделяющий Куйбышевское водохранилище и Волгу.
Музей в Ширяево
Чтобы познакомиться с деятельностью известных художников, вы отправитесь в небольшое село Ширяево. Здесь находится дом крестьян Алексеевых, которых посещали многие живописцы, в том числе Илья Репин. Сегодня в здании работает музей, знакомящий посетителей с крестьянским бытом и историей Самарского края. При посещении села вас также ожидает подъем на Попову гору и спуск в искусственные штольни, которые были созданы еще до Октябрьской революции.
Подъем на гору Стрельную
В завершение поездки мы поднимемся на самую высокую обзорную площадку Жигулей – гору Стрельная. Взобраться на нее можно по удобной лестнице, которая позволяет любоваться окрестностями людям всех возрастов. Вы сможете подняться на вершину горы, охватить взором живописные панорамы Самарской Луки и увидеть удивительные речные пейзажи.
Вторник - выходной день в "Историко-музейный комплекс в с. Ширяево". Второй понедельник каждого месяца – санитарный день.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно - 150 руб. с чел.
- Посещение горы Стрельной оплачивается дополнительно:
- 1 человек — 800 руб., 2 чел. — 1200 руб., 3 чел. −1600 руб.
- Обед оплачивается дополнительно
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Гора Стрельная открыта для посещения с 25 апреля до 1 ноября.
- Правила посещения горы Стрельная:
- Гид заранее заказывает пропуск для посещения к определенному времени и оплачивает его (для этого нужно сообщить ФИО и дату рождения)
- Гид не несет ответственности, если в силу объективных причин мы не попадаем к назначенному времени. Возможен перенос времени при наличии мест.
- По вторникам в музее Репина выходной день, второй понедельник каждого месяца- санитарный день
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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