Самара космическая

Индивидуальная экскурсия по Самаре с посещением музея «Самара космическая»

Описание
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Самара космическая
Самара космическая
Самара космическая
Самара космическая
Самара космическая
Самара космическая
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Описание

Знакомство с достопримечательностями Самары

Наша экскурсия начнется с прогулки по городским улочкам Самары. Вы сможете познакомиться с историей города, полюбоваться Лютеранской кирхой, Академическим театром драмы, величественным Иверским монастырем. Мы побываем на главных городских площадях и пройдемся по пешеходной улице Ленинградской, которую часто называют «Самарским Арбатом».

Осмотр ракеты «Союз»

Прогулка по городу приведет нас на площадь Козлова, где возвышается ракета-носитель Р-7 «Союз». Она является частью памятного комплекса и размещена в 2001 году в честь 40-летия первого космического полета Гагарина. Именно такие ракеты изготавливались с 1950-х годов на самарском заводе «ЦСКБ-Прогресс». Общий вес аппарата составляет 20 тонн, высота вместе с пьедесталом достигает 68 метров.

Музейный комплекс «Самара космическая»

Пьедесталом для ракеты-носителя «Союз» служит оригинальное современное здание, в котором работает музей «Самара космическая». В его стенах собрано большое количество экспонатов, позволяющих посетителям познакомиться с самарским космическим машиностроением. Вы увидите модели ракетно-космической техники, макеты жидкостных двигателей для ракет «Зенит», «Энергия», «Союз-У», а также посмотрите на интерактивные экспонаты, которые расскажут о работе космических аппаратов.
Понедельник - выходной день в музее "Самара космическая". Каждый первый вторник месяца — санитарный день, музей закрыт.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание по городу и в музее
Что не входит
  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно:
  • Посетители основной категории — 200 руб.
  • Студенты, учащиеся ПТУ, пенсионеры, школьники — 100 руб.
  • Аренда транспорта оплачивается дополнительно (такси)
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Исторический центр города
  • Площадь Куйбышева
  • Театра Драмы
  • Лютеранская кирха
  • Старая набережная
  • Ракета "Союз"
  • Музей «Самара космическая» и другие
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Обзорные

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