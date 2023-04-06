Индивидуальная экскурсия по Самаре с посещением музея «Самара космическая»
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Описание
Знакомство с достопримечательностями Самары
Наша экскурсия начнется с прогулки по городским улочкам Самары. Вы сможете познакомиться с историей города, полюбоваться Лютеранской кирхой, Академическим театром драмы, величественным Иверским монастырем. Мы побываем на главных городских площадях и пройдемся по пешеходной улице Ленинградской, которую часто называют «Самарским Арбатом».
Осмотр ракеты «Союз»
Прогулка по городу приведет нас на площадь Козлова, где возвышается ракета-носитель Р-7 «Союз». Она является частью памятного комплекса и размещена в 2001 году в честь 40-летия первого космического полета Гагарина. Именно такие ракеты изготавливались с 1950-х годов на самарском заводе «ЦСКБ-Прогресс». Общий вес аппарата составляет 20 тонн, высота вместе с пьедесталом достигает 68 метров.
Музейный комплекс «Самара космическая»
Пьедесталом для ракеты-носителя «Союз» служит оригинальное современное здание, в котором работает музей «Самара космическая». В его стенах собрано большое количество экспонатов, позволяющих посетителям познакомиться с самарским космическим машиностроением. Вы увидите модели ракетно-космической техники, макеты жидкостных двигателей для ракет «Зенит», «Энергия», «Союз-У», а также посмотрите на интерактивные экспонаты, которые расскажут о работе космических аппаратов.
Понедельник - выходной день в музее "Самара космическая". Каждый первый вторник месяца — санитарный день, музей закрыт.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание по городу и в музее
- Что не входит
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно:
- Посетители основной категории — 200 руб.
- Студенты, учащиеся ПТУ, пенсионеры, школьники — 100 руб.
- Аренда транспорта оплачивается дополнительно (такси)
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Исторический центр города
- Площадь Куйбышева
- Театра Драмы
- Лютеранская кирха
- Старая набережная
- Ракета "Союз"
- Музей «Самара космическая» и другие
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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