Знакомство с достопримечательностями Самары

Наша экскурсия начнется с прогулки по городским улочкам Самары. Вы сможете познакомиться с историей города, полюбоваться Лютеранской кирхой, Академическим театром драмы, величественным Иверским монастырем. Мы побываем на главных городских площадях и пройдемся по пешеходной улице Ленинградской, которую часто называют «Самарским Арбатом».

Осмотр ракеты «Союз»

Прогулка по городу приведет нас на площадь Козлова, где возвышается ракета-носитель Р-7 «Союз». Она является частью памятного комплекса и размещена в 2001 году в честь 40-летия первого космического полета Гагарина. Именно такие ракеты изготавливались с 1950-х годов на самарском заводе «ЦСКБ-Прогресс». Общий вес аппарата составляет 20 тонн, высота вместе с пьедесталом достигает 68 метров.

Музейный комплекс «Самара космическая»

Пьедесталом для ракеты-носителя «Союз» служит оригинальное современное здание, в котором работает музей «Самара космическая». В его стенах собрано большое количество экспонатов, позволяющих посетителям познакомиться с самарским космическим машиностроением. Вы увидите модели ракетно-космической техники, макеты жидкостных двигателей для ракет «Зенит», «Энергия», «Союз-У», а также посмотрите на интерактивные экспонаты, которые расскажут о работе космических аппаратов.

Понедельник - выходной день в музее "Самара космическая". Каждый первый вторник месяца — санитарный день, музей закрыт.