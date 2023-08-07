«Самарские жемчужины» с посещением музея Модерна

Экскурсия по Самаре: исследование купеческого особняка и музея Модерна

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Сначала мы с вами немного погуляем по историческому центру Самары, полюбуемся старинными улицами, сохранившими свою самобытность конца XIX – начала ХХ века. Затем нам предстоит нескучное посещение бывшего купеческого особняка. В музее Модерна мы полюбуемся красивыми интерьерами и изящной мебелью. А ещё посетуем об утрате в наших домах столовой, кабинета и будуара. И послушаем увлекательные истории о купеческом семействе Курлиных.
«Самарские жемчужины» с посещением музея Модерна
«Самарские жемчужины» с посещением музея Модерна
«Самарские жемчужины» с посещением музея Модерна
«Самарские жемчужины» с посещением музея Модерна
«Самарские жемчужины» с посещением музея Модерна
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы вспомним представительниц прекрасного пола, оставивших свой след в истории нашего города:

  • Елизавета Субботина, которой государь император соизволил пожаловать подарок из кабинета Его Величества;
  • Александра Толстая-Бостром, вовлеченная в дворянский треугольник, с погоней и стрельбой;
  • Инесса Арманд, завоевавшая сердце вождя Октябрьской революции;
  • Екатерина Волжина, без которой, как утверждают, Пешков никогда не стал бы Максимом Горьким;
  • Ольга Аксакова, которой дед посвятил сказку «Аленький цветочек»;
  • Мария фон Баредер, ставшая прототипом памятника «Дама с ракеткой»;
  • Аннэта Басс, укрывшая от уничтожения 440 полотен авангардистов;
  • Ольга Санфирова, героическая лётчица, она из «ночных ведьм».

В любое время, в любой день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Не включены в стоимость входные билеты в музей Модерна.
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: возле стелы на пересечении улиц Ленинградской и Ку
Завершение: на перекрестке улиц Фрунзе и Красноармейской
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Оплата на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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