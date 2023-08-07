Сначала мы с вами немного погуляем по историческому центру Самары, полюбуемся старинными улицами, сохранившими свою самобытность конца XIX – начала ХХ века. Затем нам предстоит нескучное посещение бывшего купеческого особняка. В музее Модерна мы полюбуемся красивыми интерьерами и изящной мебелью. А ещё посетуем об утрате в наших домах столовой, кабинета и будуара. И послушаем увлекательные истории о купеческом семействе Курлиных.