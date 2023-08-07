Экскурсия по Самаре: исследование купеческого особняка и музея Модерна
Сначала мы с вами немного погуляем по историческому центру Самары, полюбуемся старинными улицами, сохранившими свою самобытность конца XIX – начала ХХ века. Затем нам предстоит нескучное посещение бывшего купеческого особняка. В музее Модерна мы полюбуемся красивыми интерьерами и изящной мебелью. А ещё посетуем об утрате в наших домах столовой, кабинета и будуара. И послушаем увлекательные истории о купеческом семействе Курлиных.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы вспомним представительниц прекрасного пола, оставивших свой след в истории нашего города:
- Елизавета Субботина, которой государь император соизволил пожаловать подарок из кабинета Его Величества;
- Александра Толстая-Бостром, вовлеченная в дворянский треугольник, с погоней и стрельбой;
- Инесса Арманд, завоевавшая сердце вождя Октябрьской революции;
- Екатерина Волжина, без которой, как утверждают, Пешков никогда не стал бы Максимом Горьким;
- Ольга Аксакова, которой дед посвятил сказку «Аленький цветочек»;
- Мария фон Баредер, ставшая прототипом памятника «Дама с ракеткой»;
- Аннэта Басс, укрывшая от уничтожения 440 полотен авангардистов;
- Ольга Санфирова, героическая лётчица, она из «ночных ведьм».
В любое время, в любой день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Не включены в стоимость входные билеты в музей Модерна.
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: возле стелы на пересечении улиц Ленинградской и КуЗавершение: на перекрестке улиц Фрунзе и Красноармейской
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любое время, в любой деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Оплата на месте
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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