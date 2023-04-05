Ширяево и Каменная чаша

Индивидуальная экскурсия в Ширяево и Каменную чашу: от Самары до красоты природы

Описание
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Ширяево и Каменная чаша
Ширяево и Каменная чаша
Ширяево и Каменная чаша
Ширяево и Каменная чаша
Ширяево и Каменная чаша
Ширяево и Каменная чаша
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Что вас ожидает:

  • Жигулевские Ворота
  • Царёв курган
  • Сокольи горы
  • Урочище Каменная Чаша
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Источник и урочище Каменная Чаша

Мы переправимся через ГЭС им. В. И. Ленина на правый берег Волги, минуем город Жигулевск, а затем попадем к Никольскому Святому источнику и полюбуемся его аккуратной часовней. От источника экскурсия приведет нас к урочищу Каменная Чаша, которое входит в состав Жигулевского заповедника. Ландшафтный комплекс состоит из пяти оврагов и такого же числа горных вершин, формирующих образование в форме котла.

Поездка в Ширяево

Дальше наш путь проходит через село Ширяево, которое любили посещать многие известные живописцы. Вы сможете насладиться красотой Самарской Луки и побывать в «Домике Репина», где художник создавал свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге». Музейный комплекс является филиалом Художественного музея и включает в себя множество экспонатов, посвященных не только Илье Репину, но и Александру Ширяевцу, а также быту народов Поволжья.

Посещение Ширяевских штолен

В завершение мы посетим поселок Богатырь и поднимемся к Поповой горе. Мы побываете в Ширяевских штольнях и познакомитесь с современными методами добычи камня. Подземные выработки располагаются на склонах Ширяевского оврага. Они появились примерно в 1920-х годах и использовались для получения доломитов и известняков. Сегодня штольни заброшены, но их активно используют для экскурсантов, которые могут пройтись по галереям и посмотреть на зимовку летучих мышей.
По вторникам в музее Репина выходной день, второй понедельник каждого месяца- санитарный день.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно - 150 руб. с чел.
  • Обед оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Во время пешей прогулки к Святому источнику обязательно потребуется удобная спортивная обувь.
  • Для посещения Храма и Часовни женщинам рекомендуем взять платки.
  • Можно взять пустые бутылки для воды из Источника.
  • Желательно запастись средствами от комаров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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