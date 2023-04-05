Источник и урочище Каменная Чаша

Мы переправимся через ГЭС им. В. И. Ленина на правый берег Волги, минуем город Жигулевск, а затем попадем к Никольскому Святому источнику и полюбуемся его аккуратной часовней. От источника экскурсия приведет нас к урочищу Каменная Чаша, которое входит в состав Жигулевского заповедника. Ландшафтный комплекс состоит из пяти оврагов и такого же числа горных вершин, формирующих образование в форме котла.

Поездка в Ширяево

Дальше наш путь проходит через село Ширяево, которое любили посещать многие известные живописцы. Вы сможете насладиться красотой Самарской Луки и побывать в «Домике Репина», где художник создавал свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге». Музейный комплекс является филиалом Художественного музея и включает в себя множество экспонатов, посвященных не только Илье Репину, но и Александру Ширяевцу, а также быту народов Поволжья.

Посещение Ширяевских штолен

В завершение мы посетим поселок Богатырь и поднимемся к Поповой горе. Мы побываете в Ширяевских штольнях и познакомитесь с современными методами добычи камня. Подземные выработки располагаются на склонах Ширяевского оврага. Они появились примерно в 1920-х годах и использовались для получения доломитов и известняков. Сегодня штольни заброшены, но их активно используют для экскурсантов, которые могут пройтись по галереям и посмотреть на зимовку летучих мышей.

По вторникам в музее Репина выходной день, второй понедельник каждого месяца- санитарный день.