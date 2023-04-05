Индивидуальная экскурсия в Ширяево и Каменную чашу: от Самары до красоты природы
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Что вас ожидает:
- Жигулевские Ворота
- Царёв курган
- Сокольи горы
- Урочище Каменная Чаша
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Источник и урочище Каменная Чаша
Мы переправимся через ГЭС им. В. И. Ленина на правый берег Волги, минуем город Жигулевск, а затем попадем к Никольскому Святому источнику и полюбуемся его аккуратной часовней. От источника экскурсия приведет нас к урочищу Каменная Чаша, которое входит в состав Жигулевского заповедника. Ландшафтный комплекс состоит из пяти оврагов и такого же числа горных вершин, формирующих образование в форме котла.
Поездка в Ширяево
Дальше наш путь проходит через село Ширяево, которое любили посещать многие известные живописцы. Вы сможете насладиться красотой Самарской Луки и побывать в «Домике Репина», где художник создавал свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге». Музейный комплекс является филиалом Художественного музея и включает в себя множество экспонатов, посвященных не только Илье Репину, но и Александру Ширяевцу, а также быту народов Поволжья.
Посещение Ширяевских штолен
В завершение мы посетим поселок Богатырь и поднимемся к Поповой горе. Мы побываете в Ширяевских штольнях и познакомитесь с современными методами добычи камня. Подземные выработки располагаются на склонах Ширяевского оврага. Они появились примерно в 1920-х годах и использовались для получения доломитов и известняков. Сегодня штольни заброшены, но их активно используют для экскурсантов, которые могут пройтись по галереям и посмотреть на зимовку летучих мышей.
По вторникам в музее Репина выходной день, второй понедельник каждого месяца- санитарный день.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно - 150 руб. с чел.
- Обед оплачивается дополнительно
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Во время пешей прогулки к Святому источнику обязательно потребуется удобная спортивная обувь.
- Для посещения Храма и Часовни женщинам рекомендуем взять платки.
- Можно взять пустые бутылки для воды из Источника.
- Желательно запастись средствами от комаров
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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