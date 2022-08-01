Архитектурные памятники Самары, ее улицы, парки, скверы — всего лишь фасад, за которым веками скрещивали оружие «рыцари плаща и кинжала». Я помогу вам проникнуть на новый уровень понимания города и поделюсь его невероятными историями о самозванцах, шпионаже и тонкостях разведки. Вы убедитесь, что даже обзорная экскурсия по городу может превратиться в захватывающий детектив.

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Описание

Что вас ожидает

Пять веков секретов и интриг

С моей помощью вы откроете тайники Самары — интересные и захватывающие! Мы прогуляемся по нескольким векам и эпохам, раскрывая шаг за шагом истории заговоров, катастроф и расследований. Вы узнаете:

Как самарский воевода разоблачил готовящийся заговор и спас город от нападения;

Какую роль в судьбе Самары сыграл Гавриил Державин — поэт и сотрудник секретной службы;

Почему Самара дважды сдавалась без боя самозванцам;

Как вышло, что создатель Жигулёвского пивоваренного завода Альфред фон Вакано был арестован за шпионаж в пользу Австро-Венгрии. На самарских примерах обсудим, как работала иностранная разведка.

Как куйбышевские чекисты разоблачили карателей Хатыни;

И каким образом с Самарой связаны легендарные разведчики Рудольф Абель и члены знаменитой «Кембриджской пятёрки».

Центр Самары с новом контексте

Как говорил Шерлок Холмс: «Хорошо спрятано то, что лежит на видном месте». Именно поэтому в основе нашего маршрута лежат ключевые локации города, которые готовы поделиться своими секретами. Мы окажемся на Хлебной площади, где был расположен командный пункт НКВД, выйдем на площади Революции и Чапаева, посмотрим на бывший отель «Националь», в котором останавливались австро-венгерские разведчики. И конечно, не обойдем вниманием детективное прошлое сквера Пушкина и Жигулевского завода.

Кому подойдет экскурсия

Любителям детективов, шпионской темы и всем путешественникам, которые хотят чуть глубже прикоснуться к истории Самары.

Организационные детали

Прогулка пешеходная, не забывайте про удобную обувь. Примерно на полпути сделаем небольшой привал и отдохнём.