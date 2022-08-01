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Описание
Что вас ожидает
Пять веков секретов и интриг
С моей помощью вы откроете тайники Самары — интересные и захватывающие! Мы прогуляемся по нескольким векам и эпохам, раскрывая шаг за шагом истории заговоров, катастроф и расследований. Вы узнаете:
Как самарский воевода разоблачил готовящийся заговор и спас город от нападения;
Какую роль в судьбе Самары сыграл Гавриил Державин — поэт и сотрудник секретной службы;
Почему Самара дважды сдавалась без боя самозванцам;
Как вышло, что создатель Жигулёвского пивоваренного завода Альфред фон Вакано был арестован за шпионаж в пользу Австро-Венгрии. На самарских примерах обсудим, как работала иностранная разведка.
Как куйбышевские чекисты разоблачили карателей Хатыни;
И каким образом с Самарой связаны легендарные разведчики Рудольф Абель и члены знаменитой «Кембриджской пятёрки».
Центр Самары с новом контексте
Как говорил Шерлок Холмс: «Хорошо спрятано то, что лежит на видном месте». Именно поэтому в основе нашего маршрута лежат ключевые локации города, которые готовы поделиться своими секретами. Мы окажемся на Хлебной площади, где был расположен командный пункт НКВД, выйдем на площади Революции и Чапаева, посмотрим на бывший отель «Националь», в котором останавливались австро-венгерские разведчики. И конечно, не обойдем вниманием детективное прошлое сквера Пушкина и Жигулевского завода.
Кому подойдет экскурсия
Любителям детективов, шпионской темы и всем путешественникам, которые хотят чуть глубже прикоснуться к истории Самары.
Организационные детали
Прогулка пешеходная, не забывайте про удобную обувь. Примерно на полпути сделаем небольшой привал и отдохнём.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у остановки общественного транспорта «Кутякова»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Самаре
Провёл 14 экскурсий для 33 туристов
Профессиональный гид, сценарист, продюсер. Член Самарского областного отделения Русского географического общества, вхожу в состав Совета СОО РГО. В турбизнесе и телепроизводстве с 2009 года. Написал сценарии более чем к ста документальным фильмам по истории края для канала правительства Самарской области «Губерния». Лауреат областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области (2016 г.). Лауреат российских кинофестивалей «Радонеж», «Дворянский мир» (2017 г.). Участник программ «Разведопрос» и «Цифровая история».
Разработал целый ряд авторских экскурсий, в том числе — по Самарской Луке. Постоянно пополняю свои знания, работая в архивах области, и с удовольствием поделюсь этими знаниями с вами.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алеся
1 авг 2022
Очень хорошие впечатления остались. Пройтись, конечно, пришлось прилично, рассчитывайте примерно на 12000 шагов))) Олег просто прекрасный! На своем месте, глубина знаний поражает, тактичный, внимательный, очень интересно рассказывает! Экскурсию рекомендую!