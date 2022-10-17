Теплоходно-пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»

Ширяево - это небольшое село, которое привлекает своей красивой природой

4.6
75 отзывов
Ширяево — это небольшое село, которое привлекает своей красивой природой. Эту красоту оценили именитые художники прошлого. Здесь жили и творили художник Репин и поэт Ширяевец. У вас есть возможность оценить красоту этих мест.

Вы поднимитесь на Поповскую гору и увидите Самарское водохранилище, побываете в штольнях и узнаете местные легенды о подземных старцах.
Теплоходно-пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
Теплоходно-пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
Теплоходно-пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
Теплоходно-пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
Теплоходно-пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»
Теплоходно-пешеходная экскурсия «Ширяево-Волжская Швейцария»

Что вас ожидает 🤩

  • Попова гора
  • Смотровая площадка
  • Памятник древнему государству
  • Штольни
  • Музейный комплекс: дом-музей Репина
  • Дом купца Вдовина
  • Дом поэта Ширяева
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ширяевские штольниПри посещении Ширяево часто посещают штольни. Это места горных выработок. Температура в штольнях не повышается выше +6°C. Когда подходишь к штольням летним днём, кажется, что из глубины дует горный северный ветер. Интересно гулять по боковым проходам штолен, куда не попадает дневной свет. Конечно, сразу возникает страх, когда оказываешься в кромешной тьме. Но мы же знаем, что пространству абсолютно нет до нас дела, оно просто отзеркаливает наши чувства. Самарская ЛукаНа Попову гору мы поднимаемся, чтобы посмотреть на Саратовское водохранилище, посмотреть на село. На вершине Поповой горы установлен памятник горняку и памятник ладье, которая раньше ходила по Волге. Много тайн хранит Попова гора, говорят, что под Поповой горой есть огромные залы, где находятся огромные кубы льда, в которых заморожены доисторические монстры. Для чего была создана это криогенная камера?
Самарская Лука относится к «географической точке с повышенной аномальностью». Поговаривают, что живут на территории Луки подземные старцы, отшельники обладающие скрытыми знаниями и удивительными способностями. Таких подземных старцев много по всей России, по многим свидетельствам, старцы из разных регионов общаются между собой, старцы являются хранителями покоя в опекаемой ими местности. Другие легенды Самарской Луки вы услышите на экскурсии. Винный ключЕсли будет время, обязательно дойдите до источника Винный ключ, который находится на границе села, Жигулёвского Заповедника и Национального парка. Вода в нём чистая, структурированная. Пространство около него обустроено, построены беседки для кратковременного отдыха, стоят аншлаги. А скорость «изливания» воды родником вас поразит. Программа тура:
7:45 сбор группы на речном вокзале между первым и вторым причалом. Уточните причал у экскурсовода в день отправки.
08:30 — отправление от причала «Речной вокзал» на рейсовом теплоходе.
11:05 — прибытие к пристани «Ширяево». Посещение Поповой горы, смотровой площадки, штолен.
13:30 — Возвращение на причал «Ширяево». Отдых на берегу. На берегу есть кафе.
Возможно посещение музейного комплекса за дополнительную плату по желанию самостоятельно: дома-музея Репина, дом купца Вдовина, дом поэта Ширяевца.
Либо возможен отдых на берегу.
Либо посещение источника Винный ключ самостоятельно без доплат.
14:30 — отправление с причала «Ширяево» на рейсовом теплоходе.
В выходной день возможна пересадка с ожиданием на поляне Фрунзе. Без доплат.
17:10 — прибытие в г. Самару, Речной вокзал.

! Осенью возможно изменение расписания "Омика":

  • 16:10 — отправление с причала «Ширяево» на рейсовом теплоходе.
  • 18:10 — прибытие в г. Самару, Речной вокзал.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, возьмите с собой теплую кофту и удобную обувь;
  • Необходимо взять с собой: воду, перекус, дождевик, если погода пасмурная, аптечку с препаратами индивидуально необходимыми (средства от аллергии и т. п.), спрей от комаров.
  • Пешеходная часть 7 км.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на рейсовом теплоходе в обе стороны
  • Пешеходная экскурсия с аккредитованным экскурсоводом
  • Билет в национальный парк
Что не входит
  • Питание
  • Билет в дом поэта Ширяева (взрослый - 120 руб, школьный - 40 руб)
Место начала и завершения?
ул. Максима Горького 82
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Внимание! В период высокого спроса экскурсию необходимо будет оплатить полностью ближе к дате поездки. Организатор свяжется с вами с номера 89270151727 и объяснит, как внести оплату. Вы также можете связаться с организатором по этому номеру (включая вотсап) и задать интересующие вопросы.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, возьмите с собой теплую кофту и удобную обувь
  • Необходимо взять с собой: воду, перекус, дождевик, если погода пасмурная, аптечку с препаратами индивидуально необходимыми (средства от аллергии и т. п.), спрей от комаров.
  • Пешеходная часть 7 км
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 75 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
60
4
7
3
2
2
3
1
3
Ю
17 окт 2022
Добрый день, побывали на экскурсии 16.10.2022. Все очень понравилось,даже нашей дочке,которой 5 лет. Дарья -экскурсовод подробно,грамотно и интересно рассказывает. Вообще она очень профессионально относиться к своему делу.
О
11 окт 2022
Добрый день, всё понравилось, спасибо
И
25 сен 2022
Стоимость услуги соответствовала просмотренному. Спасибо экскурсоводу!
С
18 сен 2022
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод Андрей все прекрастно рассказывал и показывал время пролетело не заметно, жалко что в музей Репина так сходить и не успел.
Экскурсию я рекомендую 👍
О
11 сен 2022
Прекрасная экскурсия. Хотелось бы отметить работу экскурсовода Надежды. Отличная работа! Грамотный, компетентный, внимательный и очень вежливый экскурсовод.
А
6 сен 2022
Гид Даша умничка, все четко объяснила по организации экскурсии и отлично ее провела! Природа в Ширяево потрясающая, виды - космос. В музеи не попали - абсолютно не понравилось отношение сотрудников музейного комплекса: ощущение будто мы к ним домой пришли и пристаем с дурацкими воаросами, клиентоориентированность нулевая!
Е
24 авг 2022
Понравилось всё. Экскурсовод замечательный. Спасибо!!!
Р
22 авг 2022
Очень красивое место! Везде асфальт и подъёмы не очень крутые. Набережная преображается. Много красивых мест для фото и скамейки, чтоб посидеть отдохнуть. Неповторимое ощущение в штольнях. В общем советую и самарчанам и гостям нашего города. Гид Надежда,рассказывала коротко и интересно. Спасибо.
Г
20 авг 2022
Большое спасибо за прекрасную экскурсию и отличную организацию! Всё было проведено на высшем уровне. Познакомились с историями города Самары и Ширяева, с творчеством людей, причастных к этим местам, побывали в штольнях, узнали о флоре и фауне заповедника, полюбовались величием родной природы. Особенно хочется отметить работу экскурсовода Надежды за внимательное отношение к экскурсантам, интересную информацию, грамотную подачу материала.
М
19 авг 2022
Никогда не думала, что в Самаре есть такие необыкновенные места!
V
19 авг 2022
Всё хорошо. Прогулка на теплоходе, пешие прогулки по красивым местам, проффесианальный гид.
Р
16 авг 2022
Очень хороший экскурсовод
Хорошо организованная и интересная экскурсия
с
14 авг 2022
Гид процитировала сайт с Википедии один в один.
V
14 авг 2022
Замечательно
O
13 авг 2022
Очень все понравилось
Ещё 60 отзывов

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