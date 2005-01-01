Теплоходно-пешеходная экскурсия "Заволжские монастыри"

Летом хочется сбежать из города и побыть на природе

5
3 отзыва
Летом хочется сбежать из города и побыть на природе.

Присоединяйтесь к нашей теплоходной прогулке по Заволжским монастырям.

За один день вы посетите Ильинский женский монастырь, Крестовоздвиженский храм и Мужской скит.

У вас будет время, чтобы окунуться в источник Ильи Пророка и отдохнуть на берегу Каменного озера.

А если у вас остались силы, то вы сможете побывать на Белой горе.
Теплоходно-пешеходная экскурсия "Заволжские монастыри"
Теплоходно-пешеходная экскурсия "Заволжские монастыри"
Теплоходно-пешеходная экскурсия "Заволжские монастыри"
Теплоходно-пешеходная экскурсия "Заволжские монастыри"
Теплоходно-пешеходная экскурсия "Заволжские монастыри"
Теплоходно-пешеходная экскурсия "Заволжские монастыри"

Что вы увидите 🤩

  • Заволжский Свято-Ильинский монастырь
  • источник Ильи Пророка
  • Крестовоздвиженский храм
  • Мужской скит
  • Ледяная пещера
  • Каменное озеро
  • Белая гора

Что вас ожидает:

  • На экскурсии мы посетим Подворье Ильинского женского монастыря. Территорию монастыря обнесли каменной оградой, были выстроены сестринский корпус, игуменский дом, трапезная, баня, домик для клира. С 2005 года в Ильинском храме начались ежедневные службы по полному уставному чину. Здесь круглосуточно читается Неусыпаемая псалтырь.
  • Окунёмся в источник Ильи Пророка. Посетим Крестовоздвиженский храм и мужской скит. Увидим ледяную пещеру, где даже в жаркую погоду лежит лёд. Отдохнём на берегу Каменного озера, а желающие смогут взобраться на Белую гору.

Важная информация:

  • Предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, возьмите с собой тёплую кофту и удобную обувь. Возьмите с собой средства от комаров, сорочку для купели, платок и парео для входа в храмы монастыря, еду и воду- магазинов в селе не будет, удобную обувь-пешеходная часть около 7 км, причём 3 км проходит по лесной дороге.
🚩 Начало и место завершения: ул. Максима Горького 82
 Что входит
  • проезд на рейсовом теплоходе (частной лодке) в обе стороны
  • оплата такси
  • входной билет в национальный парк.
 Что не входит
  • личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Важная информация
  • Предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, возьмите с собой тёплую кофту и удобную обувь
  • Возьмите с собой средства от комаров, сорочку для купели, платок и парео для входа в храмы монастыря, еду и воду- магазинов в селе не будет, удобную обувь-пешеходная часть около 7 км, причём 3 км проходит по лесной дороге.
Когда: в 10:00
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ульянкины П.
Ульянкины П.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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