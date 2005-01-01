Летом хочется сбежать из города и побыть на природе.



Присоединяйтесь к нашей теплоходной прогулке по Заволжским монастырям.



За один день вы посетите Ильинский женский монастырь, Крестовоздвиженский храм и Мужской скит.



У вас будет время, чтобы окунуться в источник Ильи Пророка и отдохнуть на берегу Каменного озера.



А если у вас остались силы, то вы сможете побывать на Белой горе.