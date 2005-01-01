На экскурсии мы посетим Подворье Ильинского женского монастыря. Территорию монастыря обнесли каменной оградой, были выстроены сестринский корпус, игуменский дом, трапезная, баня, домик для клира. С 2005 года в Ильинском храме начались ежедневные службы по полному уставному чину. Здесь круглосуточно читается Неусыпаемая псалтырь.
Окунёмся в источник Ильи Пророка. Посетим Крестовоздвиженский храм и мужской скит. Увидим ледяную пещеру, где даже в жаркую погоду лежит лёд. Отдохнём на берегу Каменного озера, а желающие смогут взобраться на Белую гору.
Важная информация:
Предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки.
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, возьмите с собой тёплую кофту и удобную обувь. Возьмите с собой средства от комаров, сорочку для купели, платок и парео для входа в храмы монастыря, еду и воду- магазинов в селе не будет, удобную обувь-пешеходная часть около 7 км, причём 3 км проходит по лесной дороге.
🚩 Начало и место завершения: ул. Максима Горького 82
Что входит
проезд на рейсовом теплоходе (частной лодке) в обе стороны
оплата такси
входной билет в национальный парк.
Что не входит
личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Важная информация
Предоплата или полная оплата онлайн после подтверждения заявки.
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, возьмите с собой тёплую кофту и удобную обувь
Возьмите с собой средства от комаров, сорочку для купели, платок и парео для входа в храмы монастыря, еду и воду- магазинов в селе не будет, удобную обувь-пешеходная часть около 7 км, причём 3 км проходит по лесной дороге.
Когда: в 10:00
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда