«Ускользающая красота» - о деревянном зодчестве Самары

Индивидуальная экскурсия по Самаре: познакомьтесь с историей деревянных домов

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Мы совершим путешествие в мир самарских деревянных домов, познакомимся с прекрасными, уникальными образцами знаков и символов деревянных украсов, созданных во второй половине XIX – начале ХХ века. Каждый дом имеет свою биографию, свою судьбу, свои резные таинственные узоры на фасадах.

Древняя домовая резьба была не просто украшательством — это, прежде всего, доброжелательные языческие символы и знаки.
«Ускользающая красота» - о деревянном зодчестве Самары
«Ускользающая красота» - о деревянном зодчестве Самары
«Ускользающая красота» - о деревянном зодчестве Самары
«Ускользающая красота» - о деревянном зодчестве Самары
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Во время прогулки мы посмотрим на то, что еще осталось, обратив особое внимание на резной декор. Тем более что из-за радикальной реконструкции в исторической части города исчезли многие патриархи самарского деревянного зодчества.

Деревянная Самара раскроет множество секретов:

  • почему окна деревянных домов обязательно должны иметь наличники;
  • откуда появились образцы «петушиного» стиля;
  • что означает женская фигура с воздетыми руками;
  • как павлин превратился в жар-птицу;
  • где находится самый старый деревянный смайлик;
  • почему глава торгового дома «Д. Е. Челышев и сыновья» строил в Самаре известные дома в кирпичном стиле, а сам жил в деревянном доме;
  • зачем плотник Лезунов на фасаде собственного дома разместил химер и змей с собачьими головами;
  • как начинался фестиваль «Том Сойер Фест», известный во многих городах России и за границей.
  • В завершении экскурсии мы послушаем городскую легенду о доме с часами. Интересна она не только сама по себе, но и тем, что правда оказалась печальнее и страшнее вымыслов.

В любое время, в любой день по запросу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Комсомольская, д. 45
Завершение: Пересечение улиц Рабочая и Самарская
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день по запросу.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Оплата на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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