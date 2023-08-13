Индивидуальная экскурсия по Самаре: познакомьтесь с историей деревянных домов
Мы совершим путешествие в мир самарских деревянных домов, познакомимся с прекрасными, уникальными образцами знаков и символов деревянных украсов, созданных во второй половине XIX – начале ХХ века. Каждый дом имеет свою биографию, свою судьбу, свои резные таинственные узоры на фасадах.
Древняя домовая резьба была не просто украшательством — это, прежде всего, доброжелательные языческие символы и знаки.
Древняя домовая резьба была не просто украшательством — это, прежде всего, доброжелательные языческие символы и знаки.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Во время прогулки мы посмотрим на то, что еще осталось, обратив особое внимание на резной декор. Тем более что из-за радикальной реконструкции в исторической части города исчезли многие патриархи самарского деревянного зодчества.
Деревянная Самара раскроет множество секретов:
- почему окна деревянных домов обязательно должны иметь наличники;
- откуда появились образцы «петушиного» стиля;
- что означает женская фигура с воздетыми руками;
- как павлин превратился в жар-птицу;
- где находится самый старый деревянный смайлик;
- почему глава торгового дома «Д. Е. Челышев и сыновья» строил в Самаре известные дома в кирпичном стиле, а сам жил в деревянном доме;
- зачем плотник Лезунов на фасаде собственного дома разместил химер и змей с собачьими головами;
- как начинался фестиваль «Том Сойер Фест», известный во многих городах России и за границей.
- В завершении экскурсии мы послушаем городскую легенду о доме с часами. Интересна она не только сама по себе, но и тем, что правда оказалась печальнее и страшнее вымыслов.
В любое время, в любой день по запросу.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Комсомольская, д. 45Завершение: Пересечение улиц Рабочая и Самарская
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любое время, в любой день по запросу.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Оплата на месте
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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