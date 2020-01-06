1 отзыв оставили туристы

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Зимняя сказка в Заволжье

Полюбоваться исконно русскими пейзажами, покататься на лыжах и пообедать в домике лесников

5
1 отзыв
Екатерина
Екатерина – Гид из Самары
Приглашаю вас в путешествие по Самарской Луке, самой большой излучине Волги.

Вы посетите старинные села и услышите о памятниках архитектуры, побываете в Свято-Ильинском монастыре.

На лыжной прогулке 👣 полюбуетесь картинами русской зимы, а еще заглянете на сыроварню и после такого насыщенного отдыха подкрепитесь сытным обедом в лесничем домике.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

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Зимняя сказка в Заволжье
Зимняя сказка в Заволжье

Обратите внимание: экскурсия ⛳ проходит с конца декабря до середины марта, когда Волга покрывается крепким льдом и начинает работать переправа.

Что вас ожидает

Памятники истории
Мы переправимся через Волгу на судне на воздушной подушке в село Рождествено, которому больше 400 лет! Здесь вы увидите знаменитый в наших краях «Дом с мезонином» — главное здание усадьбы, принадлежавший Екатерине Новосильцевой, представительнице старинного рода Орловых—Давыдовых. Мы осмотрим пожарную каланчу, винокуренный завод и водонапорную башню в псевдоготическом стиле. Построены они были в те времена, когда в селе вела бизнес семья Ушковых — я объясню, почему их фамилия упоминается в крупнейших европейских справочниках по химии. Кроме того, посетим Заволжский Свято-Ильинский монастырь и услышим рассказ послушницы о его создании. А если захотите, прогуляемся к источнику святого Ильи.

Зимние пейзажи на лыжной прогулке
Столетний Новинский Бор, скованные льдом протоки, укрытая снегом гора Ош Пандо Нерь, следы зверей и птиц, почти первозданная тишина и свежий воздух — это будет настоящее единение с природой. Во время лыжной прогулки вы сможете исследовать окрестности села Подгоры или посетить источник Святого Ильи на территории Мужского монастыря.

Обед в лесничем домике
Также вы познакомитесь с подгорскими сыроварами, попробуете вкуснейшие сыры и узнаете особенности их приготовления. Если захотите, приобрете понравившийся сыр для себя или в качестве подарка своим близким. А по возвращении в домик лесников вас уже будет ждать традиционный русский обед: наваристые щи, пироги и душистый травяной чай с медом из Жигулевского заповедника.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер Рождествено-Шелехметь-Подгоры-Рождествено, входные билеты 🎫 в Национальный Парк 🌳 «Самарская Лука», дегустация сыров, аренда лыж, аренда помещения в домике лесников и обед
  • Отдельно оплачивается билет на «воздушную подушку» 100 руб. /чел. в одну сторону
Начало и место завершения
🚩 у Речного вокзала
Зимняя сказка в Заволжье
Зимняя сказка в Заволжье
Зимняя сказка в Заволжье
Зимняя сказка в Заволжье
Зимняя сказка в Заволжье
Зимняя сказка в Заволжье
Зимняя сказка в Заволжье
Зимняя сказка в Заволжье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Мне 53 года, я директор небольшого туристического агентства в Самаре, очень люблю свой край, неповторимую природу Самарской Луки, и получаю удовольствие, когда дарю новые впечатления людям и открываю для них новые места.
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1 отзыв оставили туристы

6 января 2020
Это отличная действительно тематическая экскурсия - потрясающая зимняя природа, простая красота русского села. Ты получаешь настоящее путешествие с отличными эмоциями и открытиями. При этом хорошо продумана вся организация поездки. Мы ездили семьей и нам очень понравилось. Спасибо, Екатерина!

Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

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