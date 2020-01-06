1 отзыв оставили туристы

Обратите внимание: экскурсия ⛳ проходит с конца декабря до середины марта, когда Волга покрывается крепким льдом и начинает работать переправа.

Что вас ожидает

Памятники истории

Мы переправимся через Волгу на судне на воздушной подушке в село Рождествено, которому больше 400 лет! Здесь вы увидите знаменитый в наших краях «Дом с мезонином» — главное здание усадьбы, принадлежавший Екатерине Новосильцевой, представительнице старинного рода Орловых—Давыдовых. Мы осмотрим пожарную каланчу, винокуренный завод и водонапорную башню в псевдоготическом стиле. Построены они были в те времена, когда в селе вела бизнес семья Ушковых — я объясню, почему их фамилия упоминается в крупнейших европейских справочниках по химии. Кроме того, посетим Заволжский Свято-Ильинский монастырь и услышим рассказ послушницы о его создании. А если захотите, прогуляемся к источнику святого Ильи.

Зимние пейзажи на лыжной прогулке

Столетний Новинский Бор, скованные льдом протоки, укрытая снегом гора Ош Пандо Нерь, следы зверей и птиц, почти первозданная тишина и свежий воздух — это будет настоящее единение с природой. Во время лыжной прогулки вы сможете исследовать окрестности села Подгоры или посетить источник Святого Ильи на территории Мужского монастыря.

Обед в лесничем домике

Также вы познакомитесь с подгорскими сыроварами, попробуете вкуснейшие сыры и узнаете особенности их приготовления. Если захотите, приобрете понравившийся сыр для себя или в качестве подарка своим близким. А по возвращении в домик лесников вас уже будет ждать традиционный русский обед: наваристые щи, пироги и душистый травяной чай с медом из Жигулевского заповедника.

Организационные детали