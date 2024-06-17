2 часа
Водная прогулка
Вдоль берега Петроградского на катере
Начало: Причал на набережной реки Фонтанки у дома 105
Расписание: Отправление ежедневно в 12:30 и 18:30
Сегодня в 18:45
Завтра в 12:45
1 500₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Таро, гадалки и пророки 1917 года
Начало: Невский проспект, 45/2
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Горький. Буревестник революции
Начало: Иоанновский мост, Петроградская сторона
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По местам известных политических убийств и покушений
Начало: Гороховая ул., дом 2
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Битва железных канцлеров: Петербург Горчакова и Бисмарка
Начало: Набережная реки Мойки, 14
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир17 июня 2024Быть в Санкт-Петербурге и не побывать в Кронштадте-это нонсенс! А с личным гидом Екатериной просто СУПЕР!!! Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Авторские прогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Авторские прогулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 500 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Авторские прогулки», 12 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь