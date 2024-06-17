Авторские прогулки – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Авторские прогулки» в Санкт-Петербурге, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вдоль берега Петроградского на катере
На катере
4 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Вдоль берега Петроградского на катере
Начало: Причал на набережной реки Фонтанки у дома 105
Расписание: Отправление ежедневно в 12:30 и 18:30
Сегодня в 18:45
Завтра в 12:45
1 500 за человека
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Пешая
На машине
На катере
1 отзыв
5 часов
Водная прогулка
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Таро, гадалки и пророки 1917 года
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Таро, гадалки и пророки 1917 года
Начало: Невский проспект, 45/2
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Горький. Буревестник революции
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Горький. Буревестник революции
Начало: Иоанновский мост, Петроградская сторона
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
Пешая
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
По местам известных политических убийств и покушений
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По местам известных политических убийств и покушений
Начало: Гороховая ул., дом 2
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Битва железных канцлеров: Петербург Горчакова и Бисмарка
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Битва железных канцлеров: Петербург Горчакова и Бисмарка
Начало: Набережная реки Мойки, 14
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Авторские прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Вдоль берега Петроградского на катере
  2. Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
  3. Таро, гадалки и пророки 1917 года
  4. Горький. Буревестник революции
  5. Главные туристические локации современного Петербурга
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Авторские прогулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 500 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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