Что ещё посмотреть – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 38 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Санкт-Петербурге, цены от 500 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В легендарный Кронштадт - из Петербурга
На автобусе
скидка
10%
5 часов
Групповая
до 15 чел.
В легендарный Кронштадт - из Петербурга
Узнать о военной и научной славе города, услышать о знаменитых личностях и полюбоваться морем
Начало: В районе cт. метро «Невский проспект»
Расписание: в среду и четверг в 10:00, в субботу в 09:30 и 15:00, в воскресенье в 12:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
35003 150 за человека
Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
На автобусе
22 отзыва
6.5 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
Отправиться в самую уютную императорскую резиденцию и погулять по великолепному парку
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: в среду и субботу в 10:30
7 авг в 10:30
10 авг в 10:30
2 800 за человека
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
На автобусе
На микроавтобусе
24 отзыва
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
3 окт в 11:00
4 окт в 11:00
1 690 за человека
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
На автобусе
9 отзывов
3 часа
Групповая
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Прокатиться по загадочным местам города и выяснить, где живёт самый депрессивный призрак
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
5 окт в 18:00
12 окт в 18:00
950 за человека
Питер романтиков: дворы, парадные и закат на крыше
Пешая
скидка
30%
6 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Питер романтиков: дворы, парадные и закат на крыше
Посетить старинные парадные, заглянуть в необычные дворы и увидеть город с высоты
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 18:30 и 19:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
17001 190 за человека
Выставка поездов в Лебяжьем
Пешая
скидка
10%
6 отзывов
1 час
Групповая
Выставка поездов в Лебяжьем
Посетить железнодорожный музей под открытым небом и узнать о его самых ценных экспонатах
Начало: На ж/д станции Лебяжье
18 авг в 11:30
25 авг в 11:30
940846 за человека
Утренняя прогулка в Петербурге - кофе, двери, дома и атмосфера
Пешая
скидка
25%
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Утренняя прогулка в Петербурге - кофе, двери, дома и атмосфера
Пройти по историческому центру и поймать настроение на авторской экскурсии с местным жителем
Начало: В Некрасовском саду
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
45003 375 за всё до 4 чел.
Старинный Петербург и отражение современности
Пешая
скидка
40%
2 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
Старинный Петербург и отражение современности
Соединить прошлое и настоящее города в одной экскурсии
Начало: В районе Миллионной улицы
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
1600960 за человека
Петербург в миниатюре: билет в музей «Петровская акватория» и аудиоэкскурсия
2 отзыва
1.5 часа
Билеты
Петербург в миниатюре: билет в музей «Петровская акватория» и аудиоэкскурсия
Увидеть северную столицу и ее пригороды такими, какими они были в 18 веке, в начале своей истории
Начало: Около музея «Петровская Акватория» (в здании метро...
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
990 за билет
Исторические лекции с бокалом вина 18+
1 отзыв
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Исторические лекции с бокалом вина 18+
Послушать и расспросить эксперта в непринуждённой обстановке
Начало: В одном из ресторанов Петербурга
14 сен в 16:30
28 сен в 16:30
2 400 за человека
Экспресс-фотосессия в красивых местах Петербурга
Пешая
2 отзыва
30 минут
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в красивых местах Петербурга
Выбрать локацию на свой вкус и получить профессиональные снимки
Начало: В локации, которую вы выбрали
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
2 900 за всё до 4 чел.
Кронштадт: город маяков и моряков
На автобусе
3 отзыва
5 часов
Групповая
до 18 чел.
Кронштадт: город маяков и моряков
Посетить Морской собор, погулять по «Острову Фортов» и раскрыть тайны города
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
3 900 за человека
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
На автобусе
1 отзыв
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
Открыть неожиданные грани православной культуры в современном Петербурге
Начало: На Казанской площади
2 000 за человека
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
3 отзыва
1 час
Билеты
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Ощутить себя свидетелем роковой ночи в жизни одной из самых загадочных фигур российской истории
Начало: У входа в Юсуповский дворец
1 490 за билет
Групповая экскурсия с посещением особняка Матильды Кшесинской
14 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Групповая экскурсия с посещением особняка Матильды Кшесинской
Познакомиться с домом, раскрывающим политическую историю и скрывающим любовные драмы
Начало: На улице Куйбышева
11 авг в 16:00
18 авг в 16:00
1 400 за человека
Смольный собор: архитектура компромиссов
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 16 чел.
Смольный собор: архитектура компромиссов
Узнать историю самого знаменитого долгостроя Санкт-Петербурга
Начало: У Смольного собора
11 авг в 15:00
1 сен в 15:00
1 600 за человека
Красота русской иконы
1 час
Групповая
до 20 чел.
Красота русской иконы
Изучить направления иконописи и увидеть особые смыслы в языке знаков и символов (в группе)
Начало: В Музее христианской культуры
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 15:30, в четверг и воскресенье в 12:00
7 авг в 15:30
9 авг в 15:30
800 за человека
Обводный канал - стимпанк, который мы заслужили (в мини-группе)
Пешая
скидка
5%
2.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Обводный канал - стимпанк, который мы заслужили (в мини-группе)
История заводов до появления электричества, а также вокзалы, храмы, доходные дома и советские здания
Начало: У метро «Балтийская»
Сегодня в 18:00
8 авг в 12:00
1000950 за человека
Средневековый Выборг за 1 день (в группе из Петербурга)
На автобусе
10 часов
Водная прогулка
Средневековый Выборг за 1 день (в группе из Петербурга)
Прогуляться по старинным мощёным улочкам и узнать, почему Круглую башню называют Толстой Катериной
Начало: На Лиговском проспекте
Расписание: в субботу в 07:30
10 авг в 07:30
17 авг в 07:30
2 390 за человека
Вселенная Серебряного века: от "Башни" до "Подвала"
Пешая
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вселенная Серебряного века: от "Башни" до "Подвала"
Пройти по следам поэтов, погрузиться в атмосферу свободы и творчества и услышать пикантные истории
Начало: У входа в Таврический сад
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
50004 500 за всё до 4 чел.
По линиям судеб: «бриллиантовая» улица и Исаакиевский собор
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По линиям судеб: «бриллиантовая» улица и Исаакиевский собор
Прогуляться по Большой Морской, увидеть Исаакий и узнать о жизни Петербурга в 19 веке
Начало: У СТ.М. «Адмиралтейская»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Особняк Чаева на улице Рентгена
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Особняк Чаева на улице Рентгена
Разобраться в принципах архитектуры начала 20 века на групповой экскурсии
Начало: На Каменноостровском проспекте
17 авг в 14:30
31 авг в 14:30
1 700 за человека
С гидом-проводником - по дворам и парадным Петроградской стороны
Пешая
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
С гидом-проводником - по дворам и парадным Петроградской стороны
Открыть для себя фотогеничные уголки Петербурга и погрузиться в эпоху модерна
Начало: У метро «Петроградская»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
24002 160 за всё до 6 чел.
Петербург Пушкина: «Город пышный, город бедный…»
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Петербург Пушкина: «Город пышный, город бедный…»
Заново открыть для себя личность поэта и узнать о нём то, что не рассказывали в школе
Начало: У метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
3 000 за всё до 4 чел.
Семейная прогулка по Елагину острову с иммерсивным аудиогидом
Пешая
скидка
20%
1.5 часа
Аудиогид
Семейная прогулка по Елагину острову с иммерсивным аудиогидом
Весело и легко познакомиться с островом в компании мистера Ушкина
Начало: У главного входа в парк на Елагином острове
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14901 192 за всё до 4 чел.
Остров, который не смог: первый центр Петербурга сквозь 300 лет
Пешая
скидка
20%
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров, который не смог: первый центр Петербурга сквозь 300 лет
Необычный маршрут и любопытные факты - на прогулке с историком по району Васильевского острова
Начало: У метро «Василеостровская»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
50004 000 за всё до 4 чел.
Семейная прогулка по Петропавловской крепости c иммерсивным аудиогидом
Пешая
скидка
20%
1.5 часа
Аудиогид
Семейная прогулка по Петропавловской крепости c иммерсивным аудиогидом
Исследовать место, где родился Петербург, и услышать грохот пушки
Начало: Рядом с Иоанновским мостом
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
14901 192 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по неклассическому центру Петербурга
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по неклассическому центру Петербурга
Получить снимки из мест, где сошлись разные эпохи, и узнать, сколько водки в городе выпили слоны
Начало: У метро «Гостиный двор»
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
3 000 за всё до 6 чел.
Групповая автобусная экскурсия «Театральный Петербург» + закулисье Михайловского театра
На автобусе
3 часа
Групповая
Групповая автобусная экскурсия «Театральный Петербург» + закулисье Михайловского театра
Понять, как развивался театр на протяжении 3 столетий, и увидеть мир искусства изнутри
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
2 900 за человека
Первая встреча с Петергофом: прогулка в мини-группе
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Первая встреча с Петергофом: прогулка в мини-группе
Познакомиться с душой города на неформальной экскурсии без посещения Большого дворца и Нижнего парка
Начало: В Петергофе, на площади Жертв Революции
Расписание: во вторник, среду и пятницу в 12:00
6 авг в 12:00
7 авг в 12:00
500 за человека
В Кронштадт - город подвигов и славы
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
Групповая
до 20 чел.
В Кронштадт - город подвигов и славы
Изучить наследие города-порта на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: У станции метро Невский проспект
Расписание: в среду и четверг в 10:00, в субботу в 09:30 и 15:00, в воскресенье в 12:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
3 100 за человека
Блеск и роскошь царской усадьбы: фотосессия в Павловском парке
Пешая
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Блеск и роскошь царской усадьбы: фотосессия в Павловском парке
Удивиться сочетаниям природы и архитектуры и получить профессиональные снимки
Начало: Возле ж/д станции «Павловский вокзал»
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
По удивительному особняку Румянцева
Пешая
скидка
20%
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
По удивительному особняку Румянцева
Пройти по залам, заглянуть в самое большое зеркало Петербурга и отыскать коммунальную квартиру
Начало: У особняка
6 авг в 11:30
8 авг в 11:00
60004 800 за всё до 5 чел.
Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка
Пешая
скидка
30%
2 отзыва
2.5 часа
Групповая
до 19 чел.
Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка
Полюбоваться городом со смотровой, заглянуть во дворы, доходные дома и комнату Довлатова
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:30 и 15:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
17001 190 за человека
Тихий центр Петербурга: пешеходная экскурсия + подъём на крышу
Пешая
скидка
5%
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тихий центр Петербурга: пешеходная экскурсия + подъём на крышу
Пройти тайными проулками и узнать о жизни петербуржцев от первого лица
Начало: У метро Пушкинская
Расписание: в понедельник в 12:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:30
6 авг в 12:00
20001 900 за человека
Вокруг Невского: дворы, парадные и крыша доходного дома
Пешая
скидка
20%
3 отзыва
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Вокруг Невского: дворы, парадные и крыша доходного дома
Отправиться на атмосферную и познавательную прогулку с романтичным финишем
Начало: У станции метро «Адмиралтейская»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
18001 440 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Что ещё посмотреть»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. В легендарный Кронштадт - из Петербурга
  2. Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
  3. Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
  4. Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
  5. Питер романтиков: дворы, парадные и закат на крыше
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
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