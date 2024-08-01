Для школьных групп – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Для школьных групп» в Санкт-Петербурге, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Побег из Петропавловской крепости
Пешая
303 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Побег из Петропавловской крепости: историческое приключение для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Петропавловской крепости, где каждый сможет почувствовать себя участником исторического побега
Начало: У Иоанновского моста
11 авг в 10:00
12 авг в 13:00
1 100 за человека
Петропавловская крепость для детей
Пешая
692 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Петропавловская крепость для детей: индивидуальная экскурсия
Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: В начале Иоанновского моста
Завтра в 15:30
6 авг в 10:30
4 420 за всё до 6 чел.
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Пешая
228 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Начало: У станции метро Василеостровская
10 авг в 09:00
14 авг в 09:00
7 900 за всё до 6 чел.
Музей Фаберже для детей и их родителей
109 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Музей Фаберже для детей и их родителей - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие в мир Фаберже: узнайте о знаменитых пасхальных яйцах и ювелирных шедеврах
Начало: В музее Фаберже
6 авг в 13:00
7 авг в 12:30
от 6 700 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Музей железных дорог России
На поезде
28 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Музей железных дорог России
Разобраться в устройстве паровозов разных эпох, заглянуть в ретро-вагоны и ощутить себя машинистом
Начало: В Музее железных дорог России, внутри, у входа
7 авг в 18:30
10 авг в 13:00
5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    1 августа 2024
    Побег из Петропавловской крепости
    Экскурсию провёл Александр. Нам было очень интересно. Сумел заинтересовать детей. Домой шли пешком до реки Мойки, дети несколько раз нас поблагодарили за экскурсию. Поэтому ещё раз спасибо Вам, Александр 👍🏻
  • А
    Анна
    31 июля 2024
    Побег из Петропавловской крепости
    Наш гид был Александр. Очень приятный молодой человек, увлек сразу детей 👍очень интересно рассказывал и взрослым и детям было супер 🙌 спасибо большое за экскурсию
  • Е
    Евгения
    31 июля 2024
    Петропавловская крепость для детей
    У нас была экскурсовод Ирина. Нас было 5 человек из них дети 9 и 13 лет. Под нас подстроила экскурсию,сказали что хотим увидеть. Рассказывала очень интересно,дети не хотели с ней прощаться. Экскурсия прошла на одном дыхании.
    У нас была экскурсовод Ирина. Нас было 5 человек из них дети 9 и 13 летУ нас была экскурсовод Ирина. Нас было 5 человек из них дети 9 и 13 летУ нас была экскурсовод Ирина. Нас было 5 человек из них дети 9 и 13 лет
  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    Побег из Петропавловской крепости
    Экскурсия интересная, не монотонная, много "фишечек" для детей. Группа у нас была 8 человек. Все видно и слышно.
  • О
    Ольга
    30 июля 2024
    Петропавловская крепость для детей
    Спасибо большое гиду Екатерине за очень интересную и познавательную экскурсию!
  • А
    Алёна
    29 июля 2024
    Петропавловская крепость для детей
    Сказать, что детям понравилось - ничего не сказать) Было информативно, доступно и весело) Екатерину посоветовали друзья, которые были в восторге, и мы не пожалели ни секунды. Спасибо!
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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Для школьных групп»

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  8. Петропавловская крепость
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
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