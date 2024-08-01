К Кристина Побег из Петропавловской крепости Экскурсию провёл Александр. Нам было очень интересно. Сумел заинтересовать детей. Домой шли пешком до реки Мойки, дети несколько раз нас поблагодарили за экскурсию. Поэтому ещё раз спасибо Вам, Александр 👍🏻

А Анна Побег из Петропавловской крепости Наш гид был Александр. Очень приятный молодой человек, увлек сразу детей 👍очень интересно рассказывал и взрослым и детям было супер 🙌 спасибо большое за экскурсию

Е Евгения Петропавловская крепость для детей У нас была экскурсовод Ирина. Нас было 5 человек из них дети 9 и 13 лет. Под нас подстроила экскурсию,сказали что хотим увидеть. Рассказывала очень интересно,дети не хотели с ней прощаться. Экскурсия прошла на одном дыхании.

С Светлана Побег из Петропавловской крепости Экскурсия интересная, не монотонная, много "фишечек" для детей. Группа у нас была 8 человек. Все видно и слышно.

О Ольга Петропавловская крепость для детей Спасибо большое гиду Екатерине за очень интересную и познавательную экскурсию!