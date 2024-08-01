2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Побег из Петропавловской крепости: историческое приключение для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Петропавловской крепости, где каждый сможет почувствовать себя участником исторического побега
Начало: У Иоанновского моста
11 авг в 10:00
12 авг в 13:00
1 100₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Петропавловская крепость для детей: индивидуальная экскурсия
Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: В начале Иоанновского моста
Завтра в 15:30
6 авг в 10:30
4 420₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова
Начало: У станции метро Василеостровская
10 авг в 09:00
14 авг в 09:00
7 900₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Музей Фаберже для детей и их родителей - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие в мир Фаберже: узнайте о знаменитых пасхальных яйцах и ювелирных шедеврах
Начало: В музее Фаберже
6 авг в 13:00
7 авг в 12:30
от 6 700₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Музей железных дорог России
Разобраться в устройстве паровозов разных эпох, заглянуть в ретро-вагоны и ощутить себя машинистом
Начало: В Музее железных дорог России, внутри, у входа
7 авг в 18:30
10 авг в 13:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина1 августа 2024Экскурсию провёл Александр. Нам было очень интересно. Сумел заинтересовать детей. Домой шли пешком до реки Мойки, дети несколько раз нас поблагодарили за экскурсию. Поэтому ещё раз спасибо Вам, Александр 👍🏻
- ААнна31 июля 2024Наш гид был Александр. Очень приятный молодой человек, увлек сразу детей 👍очень интересно рассказывал и взрослым и детям было супер 🙌 спасибо большое за экскурсию
- ЕЕвгения31 июля 2024У нас была экскурсовод Ирина. Нас было 5 человек из них дети 9 и 13 лет. Под нас подстроила экскурсию,сказали что хотим увидеть. Рассказывала очень интересно,дети не хотели с ней прощаться. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- ССветлана31 июля 2024Экскурсия интересная, не монотонная, много "фишечек" для детей. Группа у нас была 8 человек. Все видно и слышно.
- ООльга30 июля 2024Спасибо большое гиду Екатерине за очень интересную и познавательную экскурсию!
- ААлёна29 июля 2024Сказать, что детям понравилось - ничего не сказать) Было информативно, доступно и весело) Екатерину посоветовали друзья, которые были в восторге, и мы не пожалели ни секунды. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Для школьных групп»
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