9 часов
Водная прогулка
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
от 7 550₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Юсуповский дворец: парадные залы и тайна убийства Распутина
Начало: Ул. Декабристов, 21а
Расписание: Вторник, воскресенье 10:00
6 авг в 10:00
11 авг в 10:00
2 300₽ за человека
скидка
10%
5 часов
Групповая
до 15 чел.
В легендарный Кронштадт - из Петербурга
Узнать о военной и научной славе города, услышать о знаменитых личностях и полюбоваться морем
Начало: В районе cт. метро «Невский проспект»
Расписание: в среду и четверг в 10:00, в субботу в 09:30 и 15:00, в воскресенье в 12:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
35003 150₽ за человека
6.5 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
Отправиться в самую уютную императорскую резиденцию и погулять по великолепному парку
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: в среду и субботу в 10:30
7 авг в 10:30
10 авг в 10:30
2 800₽ за человека
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Очарование непарадного Петербурга (с посещением Николо-Богоявленского собора)
Открыть город за Фонтанкой и истории, которые остаются «за кадром», на авторской групповой экскурсии
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:30
3 окт в 11:00
4 окт в 11:00
1 690₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом
Обойти секретные магазинчики города и найти настоящие сокровища там, куда не ступала нога туриста
Начало: Район метро Восстания
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
3 500₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Групповая
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Прокатиться по загадочным местам города и выяснить, где живёт самый депрессивный призрак
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
5 окт в 18:00
12 окт в 18:00
950₽ за человека
скидка
30%
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Питер романтиков: дворы, парадные и закат на крыше
Посетить старинные парадные, заглянуть в необычные дворы и увидеть город с высоты
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 18:30 и 19:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
17001 190₽ за человека
скидка
10%
1 час
Групповая
Выставка поездов в Лебяжьем
Посетить железнодорожный музей под открытым небом и узнать о его самых ценных экспонатах
Начало: На ж/д станции Лебяжье
18 авг в 11:30
25 авг в 11:30
940846₽ за человека
скидка
25%
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Утренняя прогулка в Петербурге - кофе, двери, дома и атмосфера
Пройти по историческому центру и поймать настроение на авторской экскурсии с местным жителем
Начало: В Некрасовском саду
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
45003 375₽ за всё до 4 чел.
скидка
40%
1.5 часа
Индивидуальная
Старинный Петербург и отражение современности
Соединить прошлое и настоящее города в одной экскурсии
Начало: В районе Миллионной улицы
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
1600960₽ за человека
1.5 часа
Билеты
Петербург в миниатюре: билет в музей «Петровская акватория» и аудиоэкскурсия
Увидеть северную столицу и ее пригороды такими, какими они были в 18 веке, в начале своей истории
Начало: Около музея «Петровская Акватория» (в здании метро...
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
990₽ за билет
скидка
15%
5.5 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Удобный и познавательный способ посетить великолепную императорскую резиденцию
Начало: На площади Островского в Петербурге (метро "Невски...
26 окт в 11:00
45003 825₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Исторические лекции с бокалом вина 18+
Послушать и расспросить эксперта в непринуждённой обстановке
Начало: В одном из ресторанов Петербурга
14 сен в 16:30
28 сен в 16:30
2 400₽ за человека
30 минут
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в красивых местах Петербурга
Выбрать локацию на свой вкус и получить профессиональные снимки
Начало: В локации, которую вы выбрали
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
2 900₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Невский проспект: история, культура, наследие
Гулять в группе по Невскому и наслаждаться его легендарной архитектурой
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
1 300₽ за человека
5 часов
Групповая
до 18 чел.
Кронштадт: город маяков и моряков
Посетить Морской собор, погулять по «Острову Фортов» и раскрыть тайны города
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
3 900₽ за человека
6.5 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
Пройти по дорожкам парка, впечатлиться изящной архитектурой павильонов и узнать о жизни во дворце
Начало: В районе метро Гостиный двор
2 700₽ за человека
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
Открыть неожиданные грани православной культуры в современном Петербурге
Начало: На Казанской площади
2 000₽ за человека
30 минут
Водная прогулка
Метеор в Петергоф
Билет на скоростной теплоход из Петербурга в Петергоф
Начало: На Сенатской пристани
Завтра в 09:05
6 авг в 09:05
1 600₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Групповая экскурсия с посещением особняка Матильды Кшесинской
Познакомиться с домом, раскрывающим политическую историю и скрывающим любовные драмы
Начало: На улице Куйбышева
11 авг в 16:00
18 авг в 16:00
1 400₽ за человека
1 час
Билеты
Юсуповский дворец: билет и аудиоэкскурсия по экспозиции «Убийство Распутина»
Ощутить себя свидетелем роковой ночи в жизни одной из самых загадочных фигур российской истории
Начало: У входа в Юсуповский дворец
1 490₽ за билет
скидка
20%
1.5 часа
Аудиогид
Семейная прогулка по Петропавловской крепости c иммерсивным аудиогидом
Исследовать место, где родился Петербург, и услышать грохот пушки
Начало: Рядом с Иоанновским мостом
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
14901 192₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по неклассическому центру Петербурга
Получить снимки из мест, где сошлись разные эпохи, и узнать, сколько водки в городе выпили слоны
Начало: У метро «Гостиный двор»
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Групповая
Групповая автобусная экскурсия «Театральный Петербург» + закулисье Михайловского театра
Понять, как развивался театр на протяжении 3 столетий, и увидеть мир искусства изнутри
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
2 900₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Аудиогид
Семейная прогулка по Исаакиевскому собору с иммерсивным аудиогидом
Узнать, как строился Исаакий, изучить внутреннее убранство собора и посмотреть на Петербург с высоты
Начало: В Исаакиевском сквере
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
14901 192₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Первая встреча с Петергофом: прогулка в мини-группе
Познакомиться с душой города на неформальной экскурсии без посещения Большого дворца и Нижнего парка
Начало: В Петергофе, на площади Жертв Революции
Расписание: во вторник, среду и пятницу в 12:00
6 авг в 12:00
7 авг в 12:00
500₽ за человека
1 час
Групповая
до 20 чел.
Красота русской иконы
Изучить направления иконописи и увидеть особые смыслы в языке знаков и символов (в группе)
Начало: В Музее христианской культуры
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 15:30, в четверг и воскресенье в 12:00
7 авг в 15:30
9 авг в 15:30
800₽ за человека
5 часов
Групповая
до 20 чел.
В Кронштадт - город подвигов и славы
Изучить наследие города-порта на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: У станции метро Невский проспект
Расписание: в среду и четверг в 10:00, в субботу в 09:30 и 15:00, в воскресенье в 12:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
3 100₽ за человека
скидка
20%
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
По удивительному особняку Румянцева
Пройти по залам, заглянуть в самое большое зеркало Петербурга и отыскать коммунальную квартиру
Начало: У особняка
6 авг в 11:30
8 авг в 11:00
60004 800₽ за всё до 5 чел.
скидка
30%
2.5 часа
Групповая
до 19 чел.
Must-see: Питер с высоты, парадные и коммуналка
Полюбоваться городом со смотровой, заглянуть во дворы, доходные дома и комнату Довлатова
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:30 и 15:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
17001 190₽ за человека
2.5 часа
Круиз
Флёр ночного Петербурга: групповая экскурсия + опция круиза к разводым мостам
Проехать по городу с остановками у главных достопримечательностей (водная прогулка по желанию)
Начало: На площади Островского
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 22:00
7 авг в 22:00
9 авг в 22:00
2 350₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
Средневековый Выборг за 1 день (в группе из Петербурга)
Прогуляться по старинным мощёным улочкам и узнать, почему Круглую башню называют Толстой Катериной
Начало: На Лиговском проспекте
Расписание: в субботу в 07:30
10 авг в 07:30
17 авг в 07:30
2 390₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Русский музей: шедевры Михайловского дворца. Групповая экскурсия
Услышать об истории русского искусства и раскрыть любопытные сюжеты о знаменитых полотнах и творцах
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
7 авг в 15:00
8 авг в 15:00
3 000₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вселенная Серебряного века: от "Башни" до "Подвала"
Пройти по следам поэтов, погрузиться в атмосферу свободы и творчества и услышать пикантные истории
Начало: У входа в Таврический сад
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
50004 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
2.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Обводный канал - стимпанк, который мы заслужили (в мини-группе)
История заводов до появления электричества, а также вокзалы, храмы, доходные дома и советские здания
Начало: У метро «Балтийская»
Сегодня в 18:00
8 авг в 12:00
1000950₽ за человека
6 часов
Групповая
Экскурсия в усадьбу Марьино
Начало: Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
7 авг в 11:00
14 авг в 11:00
4 300₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Особняк Чаева на улице Рентгена
Разобраться в принципах архитектуры начала 20 века на групповой экскурсии
Начало: На Каменноостровском проспекте
17 авг в 14:30
31 авг в 14:30
1 700₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
С гидом-проводником - по дворам и парадным Петроградской стороны
Открыть для себя фотогеничные уголки Петербурга и погрузиться в эпоху модерна
Начало: У метро «Петроградская»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
24002 160₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Групповая
до 16 чел.
Смольный собор: архитектура компромиссов
Узнать историю самого знаменитого долгостроя Санкт-Петербурга
Начало: У Смольного собора
11 авг в 15:00
1 сен в 15:00
1 600₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Аудиогид
Аудиогид в Telegram «Первый раз в Петербурге»
Познакомиться с городом в своём темпе: увидеть главное и узнать тайное
Начало: У метро «Гостиный двор»
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
18001 620₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Петербург Пушкина: «Город пышный, город бедный…»
Заново открыть для себя личность поэта и узнать о нём то, что не рассказывали в школе
Начало: У метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
1.5 часа
Аудиогид
Семейная прогулка по Елагину острову с иммерсивным аудиогидом
Весело и легко познакомиться с островом в компании мистера Ушкина
Начало: У главного входа в парк на Елагином острове
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14901 192₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров, который не смог: первый центр Петербурга сквозь 300 лет
Необычный маршрут и любопытные факты - на прогулке с историком по району Васильевского острова
Начало: У метро «Василеостровская»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
50004 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 июня 2024Вам необходимо указать, что это по сути Музей революции. Я бы вообще не пошла. Хотя мужу понравилось
- ГГеннадий13 мая 2024Всё замечательно, только очень быстро.
- ООльга26 марта 2024Отношение к экскурсии неоднозначное. Мои ожидания не оправдались, так как меня не спросили, а я сама не сказала, на какую
- ЮЮлия16 января 2024Порекомендую
- ААндрей28 декабря 2023Благодарю Алексея за классную экскурсию, по концептуальным бутикам, и знакомству с премиальными японскими и итальянскими брендами, и дизайнерами. Очень понравился индивидуальный подход и постройка маршрута под наши пожелания.
- kkristina13 августа 2023Внутри очень скучно, на такси будет дешевле в два раза если вдвоем, а вот если выйти наверх, то так достаточно интересно добираться, там только стоя
- ДДенис9 июля 2023Просто метеор в Петергоф, без экскурсий, но быстро, состояние корабля приличное. Обратите особое внимание откуда отправляется метеор - в одном
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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