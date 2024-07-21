Показать всёЭкскурсии для тех, кто впервые в городеПо рекам и каналамНа автобусеДворцы, замки и особняки
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Романтичная Гатчина
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины II
Расписание: Среда и пятница 10.00
7 авг в 10:00
9 авг в 10:00
3 250₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana21 июля 2024Очень замечательный и грамотный экскурсовод Ирина! Спасибо за познавательную экскурсию!
- ССергей18 июля 2024Очень приятная экскурсия, организация и обслуживание на уровне. Группа была небольшая, 12 человек - это прям идеально. Отдельно спасибо Ирине, отличный экскурсовод.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии для тех, кто впервые в городе»
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