Экскурсии для тех, кто впервые в городе

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для тех, кто впервые в городе» в Санкт-Петербурге, цены от 3 250 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Романтичная Гатчина
На автобусе
15 отзывов
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Романтичная Гатчина
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины II
Расписание: Среда и пятница 10.00
7 авг в 10:00
9 авг в 10:00
3 250 за человека
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Пешая
На машине
На катере
1 отзыв
5 часов
Водная прогулка
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
Пешая
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana
    21 июля 2024
    Романтичная Гатчина
    Очень замечательный и грамотный экскурсовод Ирина! Спасибо за познавательную экскурсию!
  • С
    Сергей
    18 июля 2024
    Романтичная Гатчина
    Очень приятная экскурсия, организация и обслуживание на уровне. Группа была небольшая, 12 человек - это прям идеально. Отдельно спасибо Ирине, отличный экскурсовод.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии для тех, кто впервые в городе»

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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Экскурсии для тех, кто впервые в городе" можно забронировать 3 экскурсии от 3 250 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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