Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Экскурсии для тех, кто впервые в городе" можно забронировать 3 экскурсии от 3 250 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5