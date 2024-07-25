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тд. Экскурсовод Ирина ненавязчиво и интересно рассказала об истории рода, о самом дворце, о Распутине. Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Ирину, если вы хотите не просто посмотреть на величественные зала дворца, но и узнать исторические факты об этом месте!