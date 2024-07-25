Экскурсии со скидками

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии со скидками» в Санкт-Петербурге, цены от 990 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Пешая
скидка
25%
157 отзывов
2 часа
Групповая
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
17201 290 за человека
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
На автобусе
скидка
40%
68 отзывов
17 часов
Групповая
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Ежедневно с 07:00
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
35502 130 за человека
У Юсуповых в гостях
Пешая
скидка
10%
16 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
У Юсуповых в гостях
Начало: Ул. Декабристов, 21а
Расписание: вторник 10:00, воскресенье 10:00
6 авг в 10:00
11 авг в 10:00
25002 250 за человека
Смоленское кладбище: история старинного некрополя
Пешая
скидка
40%
4 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Смоленское кладбище: история старинного некрополя
Начало: Камская улица, д. 24е
Расписание: Понедельник/пятница с 13.00, пятница/суббота с 16.00
Завтра в 13:00
9 авг в 16:00
1650990 за человека
Авангард на Васильевском: архитектура эксперимента
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Авангард на Васильевском: архитектура эксперимента
Начало: Большой проспект Васильевского острова, д. 83
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    25 июля 2024
    У Юсуповых в гостях
    Нам очень понравилась экскурсия в Юсуповский Дворец с экскурсоводом Ириной. Молодец Ирина! Молодцы sputnik8 за классно организованную экскурсию и своих
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    грамотных экскурсоводов! Грамотно, познавательно, интересно провела нам экскурсию Ирина. Группа была небольшая, 12 человек. Удобно. Говорит Ирина громко. Наушники и устройства не нужны. Нам с мужем очень понравилась эта экскурсия! Рекомендуем sputnik8 для отличной, интересной,недорогой экскурсии!

  • Н
    Наталья
    15 июля 2024
    У Юсуповых в гостях
    Давно хотела попасть на эту экскурсию. Все прошло замечательно. Грамотная организация, нигде никого не пришлось ждать, стоять в очередях и
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    тд. Экскурсовод Ирина ненавязчиво и интересно рассказала об истории рода, о самом дворце, о Распутине. Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Ирину, если вы хотите не просто посмотреть на величественные зала дворца, но и узнать исторические факты об этом месте!

  • А
    Андреева
    15 июля 2024
    У Юсуповых в гостях
    Быстрое оформление. Очень интересная экскурсия. Гид Ирина светлый и внимательный экскурсовод, рассказывала очень интересно- не только взрослые, но и дети слушали с удовольствием)))

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии со скидками»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
  2. Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
  3. У Юсуповых в гостях
  4. Смоленское кладбище: история старинного некрополя
  5. Авангард на Васильевском: архитектура эксперимента
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
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