скидка
25%
2 часа
Групповая
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
17201 290₽ за человека
скидка
40%
17 часов
Групповая
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Ежедневно с 07:00
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
35502 130₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Групповая
до 15 чел.
У Юсуповых в гостях
Начало: Ул. Декабристов, 21а
Расписание: вторник 10:00, воскресенье 10:00
6 авг в 10:00
11 авг в 10:00
25002 250₽ за человека
скидка
40%
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Смоленское кладбище: история старинного некрополя
Начало: Камская улица, д. 24е
Расписание: Понедельник/пятница с 13.00, пятница/суббота с 16.00
Завтра в 13:00
9 авг в 16:00
1650990₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Авангард на Васильевском: архитектура эксперимента
Начало: Большой проспект Васильевского острова, д. 83
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия25 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия в Юсуповский Дворец с экскурсоводом Ириной. Молодец Ирина! Молодцы sputnik8 за классно организованную экскурсию и своих
- ННаталья15 июля 2024Давно хотела попасть на эту экскурсию. Все прошло замечательно. Грамотная организация, нигде никого не пришлось ждать, стоять в очередях и
- ААндреева15 июля 2024Быстрое оформление. Очень интересная экскурсия. Гид Ирина светлый и внимательный экскурсовод, рассказывала очень интересно- не только взрослые, но и дети слушали с удовольствием)))
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии со скидками»
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