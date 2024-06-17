5 часов
Водная прогулка
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
1 час
Фотопрогулка
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Начало: Литейный просп., 60
Расписание: Экскурсия проводится по согласованию с туристом:)
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
2 000₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир17 июня 2024Быть в Санкт-Петербурге и не побывать в Кронштадте-это нонсенс! А с личным гидом Екатериной просто СУПЕР!!! Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Фототуры и фотосессии с экскурсией" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Фототуры и фотосессии с экскурсией», 2 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь