Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Фототуры и фотосессии с экскурсией" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5