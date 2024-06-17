Фототуры и фотосессии с экскурсией

Найдено 3 экскурсии в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией» в Санкт-Петербурге, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Пешая
На машине
На катере
1 отзыв
5 часов
Водная прогулка
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Пешая
1 отзыв
1 час
Фотопрогулка
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Начало: Литейный просп., 60
Расписание: Экскурсия проводится по согласованию с туристом:)
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
2 000 за человека
Главные туристические локации современного Петербурга
Пешая
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Фототуры и фотосессии с экскурсией" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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