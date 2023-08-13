Метеор – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Метеор» в Санкт-Петербурге, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
На метеоре
61 отзыв
9 часов
Водная прогулка
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
от 7 550 за человека
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Пешая
На машине
На катере
1 отзыв
5 часов
Водная прогулка
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Метеор в Петергоф
На метеоре
На теплоходе
14 отзывов
30 минут
Водная прогулка
Метеор в Петергоф
Билет на скоростной теплоход из Петербурга в Петергоф
Начало: На Сенатской пристани
Завтра в 09:05
6 авг в 09:05
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • k
    kristina
    13 августа 2023
    Метеор в Петергоф
    Внутри очень скучно, на такси будет дешевле в два раза если вдвоем, а вот если выйти наверх, то так достаточно интересно добираться, там только стоя
    Внутри очень скучно, на такси будет дешевле в два раза если вдвоем, а вот если выйти наверх, то так достаточно интересно добираться, там только стоя
  • Д
    Денис
    9 июля 2023
    Метеор в Петергоф
    Просто метеор в Петергоф, без экскурсий, но быстро, состояние корабля приличное. Обратите особое внимание откуда отправляется метеор - в одном
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    месте пишут с Сенатского причала, а в другом с Дворцового! Ориентируйтесь на билет и лучше лишний раз уточнить. В остальном все хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Метеор»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
  2. Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
  3. Метеор в Петергоф
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Метеор" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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