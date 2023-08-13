9 часов
Водная прогулка
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
от 7 550₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
30 минут
Водная прогулка
Метеор в Петергоф
Билет на скоростной теплоход из Петербурга в Петергоф
Начало: На Сенатской пристани
Завтра в 09:05
6 авг в 09:05
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- kkristina13 августа 2023Внутри очень скучно, на такси будет дешевле в два раза если вдвоем, а вот если выйти наверх, то так достаточно интересно добираться, там только стоя
- ДДенис9 июля 2023Просто метеор в Петергоф, без экскурсий, но быстро, состояние корабля приличное. Обратите особое внимание откуда отправляется метеор - в одном
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Метеор»
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