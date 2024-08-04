Однодневные – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 12 экскурсий в категории «Однодневные» в Санкт-Петербурге, цены от 2 200 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
На мотоцикле
1 отзыв
7.5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
Побывать в древнейшей столице Руси и исследовать её крепость
Начало: В районе Невского проспекта
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
14 700 за человека
Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
На автобусе
скидка
35%
589 отзывов
13 часов
Групповая
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
11 авг в 06:45
12 авг в 06:45
33842 200 за человека
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
10%
275 отзывов
12 часов
Групповая
до 16 чел.
Лучший выбор
Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Погрузиться в Средневековье, полюбоваться парком Монрепо и проехать вдоль берега Финского залива
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
43503 915 за человека
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
10%
168 отзывов
13 часов
Групповая
до 16 чел.
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
59905 391 за человека
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
На метеоре
На теплоходе
20 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Водная прогулка по Санкт-Петербургу: посетите Кронштадт и Петергоф за один день на скоростных судах. Насладитесь историей и архитектурой двух городов
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:30
9 авг в 09:30
7 550 за человека
На метеоре - в крепость Орешек
На метеоре
22 отзыва
5.5 часов
Водная прогулка
На метеоре - в крепость Орешек
Скоростной трансфер в обе стороны, входные билеты и экскурсия по крепости
Начало: На причале «Зимняя канавка»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:40, в субботу в 10:40 и 13:20
Завтра в 10:40
10 авг в 10:40
4 300 за человека
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
На машине
7 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день
Начало: Встреча по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
17 400 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в Гатчину: по следам «русского Гамлета»
На автобусе
58 отзывов
6 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Гатчину: по следам «русского Гамлета»
Открыть тайны любимой резиденции Павла I и прогуляться по дорожкам Гатчинского парка
Начало: метро Гостиный двор
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 11:15
Сегодня в 11:15
9 авг в 11:15
2 700 за человека
Всё включено: едем в Царское Село
На автобусе
скидка
10%
24 отзыва
6 часов
Групповая
Всё включено: едем в Царское Село
Посетить Екатерининский дворец, парк и Янтарную комнату на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: В районе «Площади Восстания»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30 и 11:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
33002 970 за человека
Путь в Средневековье: групповая экскурсия в Выборг
На автобусе
На микроавтобусе
38 отзывов
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Путь в Средневековье: групповая экскурсия в Выборг
Отправиться из Петербурга в город кренделей, рыцарей, северной архитектуры и карельских пейзажей
Начало: На площади Искусств
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
3 200 за человека
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
140 отзывов
5.5 часов
Групповая
до 16 чел.
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Осмотреть самый поэтичный город России, открыть придворные тайны и полюбоваться старинным парком
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 990 за человека
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
На машине
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
Посетить идиллический город на берегу реки Волхов и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: В отеле, на ж/д вокзале или в аэропорту
18 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    4 августа 2024
    Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
    Это было очень круто! Александру и Игорю огромное спасибо!!!
    Это было очень круто! Александру и Игорю огромное спасибо!!!Это было очень круто! Александру и Игорю огромное спасибо!!!Это было очень круто! Александру и Игорю огромное спасибо!!!Это было очень круто! Александру и Игорю огромное спасибо!!!Это было очень круто! Александру и Игорю огромное спасибо!!!Это было очень круто! Александру и Игорю огромное спасибо!!!Это было очень круто! Александру и Игорю огромное спасибо!!!
  • М
    Марина
    4 августа 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Просто потрясающая поездка, которая запомниться навсегда! Безумно интересная, отлично организованная! Фантастический экскурсовод Екатерина, огромнейшее количество интереснейшей и разносторонней информации, великолепная,
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    неповторимая и очень артистичная подача материала! В Екатерину влюбляешься сразу, такое ощущение, что ты слушаешь спектакль талантливейшей актрисы. Здесь есть абсолютно всё: история, факты, эпос, сказки и стихотворения (всё это погружает в какую-то невероятную атмосферу Карелии и Санкт-Петербурга). Вы откроете для себя неповторимую, красивейшую и очень самобытную Карелию! Всё идеально по времени, отличный водитель автобуса! Обязательно возьмите эту экскурсию, Вы точно не пожалеете! Замечательное времяпровождение! Спасибо Организаторам, Потрясающему Экскурсоводу и Профессиональному Водителю!!!!! Мы очень довольны экскурсией и вспоминаем её с приятнейшими чувствами, с удовольствием повторили бы!

  • М
    Мария
    4 августа 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Было увлекательно
  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
    Всё было классно! Море эмоций от красоты природы Карелии. Осталась приятная усталость. Спасибо гиду Надежде за насыщенные и интересные рассказы.
  • А
    Алексей
    28 июля 2024
    В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
    Спасибо гиду Лариса за проведеное мероприятие, все супер!!!
  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
    Благодарим гида Николая за прекрасную прогулку по Царскому селу. 25 июля 2024 года мы всей семьёй посетили Александровский и Екатериновский дворцы. Интересно, ненавязчиво, комфортно, много истории, историй, фактов, огромное СПАСИБО 🫶Всем рекомендую 👍👍👍👍
  • Н
    Наталья
    1 июля 2024
    В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
    Команду, а в частности гида Аллу, рекомендую однозначно! Отличная экскурсия, была интересна не только взрослым но и дочери 11 лет,
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    которая все 7 часов с интересом слушала экскурсовода. Для нас это серьезный показатель работы гида. Глубокое знание материала, интересная подача, отличная организация. Мы узнали по ходу много интересных моментов, о которых не знали ранее. В следующий раз, когда будем в Санкт-Петербурге, обязательно снова обратимся к Вам. СПАСИБО за экскурсию!

  • А
    Алина
    9 июня 2024
    В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
    Огромное спасибо Наталье за экскурсию! Прелесть индивидуальной экскурсии в приятной компании, что можно неспеша гулять и наслаждаться, а не бежать
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    с толпой, следя за минутами программы, боясь не успеть задать вопрос. А наслаждаться Ладогой можно и нужно! Наталья поделилась своими знаниями и любовью к этому месту. Сразу видно, что гид "в теме", может рассказать обо всем и наслаждается вместе с вами. Сама крепость правда небольшая, а вокруг по сути там больше деревня (одного неспешного дня на все про все там хватит и даже время останется), но это все же не помешало нам с гидом заглянуть во все уголки, посетить все что можно посетить и посмотреть на Ладогу во всех ракурсах. Отдельный плюс поставлю за комфортный транспорт. Забрали и вернули к отелю, а кондиционер просто спас во время дороги по летнему зною.

  • Т
    Татьяна
    11 сентября 2023
    В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
    Интересная, познавательная экскурсия к истокам Руси. Необычайная красота природы, значительное количество объектов, хорошие темп и организация. Большое спасибо гиду Ирине.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
  2. Автобусная экскурсия в горный парк Рускеала
  3. Выборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
  4. В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Зимний дворец
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