7.5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
Побывать в древнейшей столице Руси и исследовать её крепость
Начало: В районе Невского проспекта
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
14 700₽ за человека
скидка
35%
13 часов
Групповая
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
11 авг в 06:45
12 авг в 06:45
33842 200₽ за человека
скидка
10%
12 часов
Групповая
до 16 чел.
Лучший выборВыборг, Зеленогорск и Линия Маннергейма - поездка в мини-группе
Погрузиться в Средневековье, полюбоваться парком Монрепо и проехать вдоль берега Финского залива
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
43503 915₽ за человека
скидка
10%
13 часов
Групповая
до 16 чел.
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
59905 391₽ за человека
9 часов
Водная прогулка
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Водная прогулка по Санкт-Петербургу: посетите Кронштадт и Петергоф за один день на скоростных судах. Насладитесь историей и архитектурой двух городов
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:30
9 авг в 09:30
7 550₽ за человека
5.5 часов
Водная прогулка
На метеоре - в крепость Орешек
Скоростной трансфер в обе стороны, входные билеты и экскурсия по крепости
Начало: На причале «Зимняя канавка»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:40, в субботу в 10:40 и 13:20
Завтра в 10:40
10 авг в 10:40
4 300₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день
Начало: Встреча по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
17 400₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Гатчину: по следам «русского Гамлета»
Открыть тайны любимой резиденции Павла I и прогуляться по дорожкам Гатчинского парка
Начало: метро Гостиный двор
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 11:15
Сегодня в 11:15
9 авг в 11:15
2 700₽ за человека
скидка
10%
6 часов
Групповая
Всё включено: едем в Царское Село
Посетить Екатерининский дворец, парк и Янтарную комнату на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: В районе «Площади Восстания»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30 и 11:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
33002 970₽ за человека
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Путь в Средневековье: групповая экскурсия в Выборг
Отправиться из Петербурга в город кренделей, рыцарей, северной архитектуры и карельских пейзажей
Начало: На площади Искусств
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
3 200₽ за человека
5.5 часов
Групповая
до 16 чел.
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Осмотреть самый поэтичный город России, открыть придворные тайны и полюбоваться старинным парком
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 990₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
Посетить идиллический город на берегу реки Волхов и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: В отеле, на ж/д вокзале или в аэропорту
18 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena4 августа 2024Это было очень круто! Александру и Игорю огромное спасибо!!!
- ММарина4 августа 2024Просто потрясающая поездка, которая запомниться навсегда! Безумно интересная, отлично организованная! Фантастический экскурсовод Екатерина, огромнейшее количество интереснейшей и разносторонней информации, великолепная,
- ММария4 августа 2024Было увлекательно
- ЕЕлена30 июля 2024Всё было классно! Море эмоций от красоты природы Карелии. Осталась приятная усталость. Спасибо гиду Надежде за насыщенные и интересные рассказы.
- ААлексей28 июля 2024Спасибо гиду Лариса за проведеное мероприятие, все супер!!!
- ННаталья25 июля 2024Благодарим гида Николая за прекрасную прогулку по Царскому селу. 25 июля 2024 года мы всей семьёй посетили Александровский и Екатериновский дворцы. Интересно, ненавязчиво, комфортно, много истории, историй, фактов, огромное СПАСИБО 🫶Всем рекомендую 👍👍👍👍
- ННаталья1 июля 2024Команду, а в частности гида Аллу, рекомендую однозначно! Отличная экскурсия, была интересна не только взрослым но и дочери 11 лет,
- ААлина9 июня 2024Огромное спасибо Наталье за экскурсию! Прелесть индивидуальной экскурсии в приятной компании, что можно неспеша гулять и наслаждаться, а не бежать
- ТТатьяна11 сентября 2023Интересная, познавательная экскурсия к истокам Руси. Необычайная красота природы, значительное количество объектов, хорошие темп и организация. Большое спасибо гиду Ирине.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Однодневные»
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