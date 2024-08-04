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с толпой, следя за минутами программы, боясь не успеть задать вопрос. А наслаждаться Ладогой можно и нужно! Наталья поделилась своими знаниями и любовью к этому месту. Сразу видно, что гид "в теме", может рассказать обо всем и наслаждается вместе с вами. Сама крепость правда небольшая, а вокруг по сути там больше деревня (одного неспешного дня на все про все там хватит и даже время останется), но это все же не помешало нам с гидом заглянуть во все уголки, посетить все что можно посетить и посмотреть на Ладогу во всех ракурсах. Отдельный плюс поставлю за комфортный транспорт. Забрали и вернули к отелю, а кондиционер просто спас во время дороги по летнему зною.