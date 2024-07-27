скидка
20%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выборФотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
Завтра в 12:30
6 авг в 12:30
47003 760₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
2 часа
Групповая
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
17201 290₽ за человека
скидка
30%
2 часа
Групповая
Питер романтиков: дворы, парадные и закат на крыше
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: Ежедневно в 20:00.
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
17001 190₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 июля 2024Экскурсовод Иван очень грамотно и интересно все рассказал и показал, остались довольны
- ММаксим27 июля 2024Самая интересная экскурсия в Питере. Живым языком рассказали о жизни города тогда и сейчас. Походили по дворам и парадным. Советую брать полную экскурсия со смотровой площадкой. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По крышам»
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