По крышам – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Санкт-Петербурге, цены от 1 190 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Фотосессия на питерских улочках и крыше
Пешая
скидка
20%
1553 отзыва
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выбор
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
Завтра в 12:30
6 авг в 12:30
47003 760 за всё до 4 чел.
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Пешая
скидка
25%
157 отзывов
2 часа
Групповая
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
17201 290 за человека
Питер романтиков: дворы, парадные и закат на крыше
Пешая
скидка
30%
35 отзывов
2 часа
Групповая
Питер романтиков: дворы, парадные и закат на крыше
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Расписание: Ежедневно в 20:00.
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
17001 190 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотосессия на питерских улочках и крыше
  2. Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
  3. Питер романтиков: дворы, парадные и закат на крыше
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 1 190 до 3 760 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1745 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по крышам, 1745 ⭐ отзывов, цены от 1190₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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