Н Нелли Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы Все хорошо. Гид рассказывала интересноТолько гида было плохо слышно на улице. Автобус хороший,водитель тоже

O Oksana Романтичная Гатчина Очень замечательный и грамотный экскурсовод Ирина! Спасибо за познавательную экскурсию!

С Сергей Романтичная Гатчина Очень приятная экскурсия, организация и обслуживание на уровне. Группа была небольшая, 12 человек - это прям идеально. Отдельно спасибо Ирине, отличный экскурсовод.