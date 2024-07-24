По пригородам – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «По пригородам» в Санкт-Петербурге, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
На метеоре
61 отзыв
9 часов
Водная прогулка
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
от 7 550 за человека
Романтичная Гатчина
На автобусе
15 отзывов
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Романтичная Гатчина
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины II
Расписание: Среда и пятница 10.00
7 авг в 10:00
9 авг в 10:00
3 250 за человека
Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
На автобусе
32 отзыва
6 часов
Групповая
Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 авг в 11:30
7 авг в 11:30
от 2 600 за человека
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Пешая
На машине
На катере
1 отзыв
5 часов
Водная прогулка
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нелли
    24 июля 2024
    Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
    Все хорошо. Гид рассказывала интересноТолько гида было плохо слышно на улице. Автобус хороший,водитель тоже
  • O
    Oksana
    21 июля 2024
    Романтичная Гатчина
    Очень замечательный и грамотный экскурсовод Ирина! Спасибо за познавательную экскурсию!
  • С
    Сергей
    18 июля 2024
    Романтичная Гатчина
    Очень приятная экскурсия, организация и обслуживание на уровне. Группа была небольшая, 12 человек - это прям идеально. Отдельно спасибо Ирине, отличный экскурсовод.
  • А
    Александр
    12 апреля 2024
    Царское Село по-царски в небольшой группе
    Большое спасибо Евгении за интересный дорожный рассказ и за экскурсию по парку. Несмотря на непогоду она прошла на ура. Экскурсия в самом дворце тоже была на высоте

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По пригородам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
  2. Романтичная Гатчина
  3. Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
  4. Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "По пригородам" можно забронировать 4 экскурсии от 2 600 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по пригородам, 109 ⭐ отзывов, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам