9 часов
Водная прогулка
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
от 7 550₽ за человека
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Романтичная Гатчина
Начало: Пл. Островского, памятник императрицы Екатерины II
Расписание: Среда и пятница 10.00
7 авг в 10:00
9 авг в 10:00
3 250₽ за человека
6 часов
Групповая
Кронштадт с посещением Музея военно-морской славы
Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 авг в 11:30
7 авг в 11:30
от 2 600₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННелли24 июля 2024Все хорошо. Гид рассказывала интересноТолько гида было плохо слышно на улице. Автобус хороший,водитель тоже
- OOksana21 июля 2024Очень замечательный и грамотный экскурсовод Ирина! Спасибо за познавательную экскурсию!
- ССергей18 июля 2024Очень приятная экскурсия, организация и обслуживание на уровне. Группа была небольшая, 12 человек - это прям идеально. Отдельно спасибо Ирине, отличный экскурсовод.
- ААлександр12 апреля 2024Царское Село по-царски в небольшой группеБольшое спасибо Евгении за интересный дорожный рассказ и за экскурсию по парку. Несмотря на непогоду она прошла на ура. Экскурсия в самом дворце тоже была на высоте
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По пригородам»
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