Подборка – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 21 экскурсия в категории «Подборка» в Санкт-Петербурге, цены от 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1796 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5 900 за человека
Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3339 отзывов
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Сегодня в 08:45
11 июня в 08:30
от 3 700 за человека
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 15 минут
3891 отзыв
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 700 за человека
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1721 отзыв
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
1.5 часа
3401 отзыв
Петербург глазами путешественника
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, погрузитесь в историю и архитектуру города на Неве
Расписание: Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании)
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 900 за человека
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
2.5 часа
3 отзыва
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
17001 190 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1350 отзывов
Обзорная экскурсия с Эрмитажем в Петербурге
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом автобусной экскурсии и эксклюзивным входом в Эрмитаж
Сегодня в 09:15
11 июня в 09:15
от 1 800 за человека
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
677 отзывов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
от 2 500 за человека
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
805 отзывов
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 295 за человека
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
341 отзыв
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1096 отзывов
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Начало: СТ.М. Петроградская
Расписание: см. календарь
Сегодня в 11:00
12 июня в 11:00
от 1 106 за человека
Великий Новгород: сердце земли русской
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
620 отзывов
Великий Новгород: сердце земли русской
Расписание: Майские праздники, далее по субботам в 08:00
Сегодня в 07:00
11 июня в 07:00
от 1 990 за человека
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Северные острова, каналы и развод мостов
Групповая
2 часа 45 минут
506 отзывов
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000 за человека
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
🚶 Пешая
🚀 На метеоре
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
339 отзывов
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:00
4 300 за человека
Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец
Билеты
1098 отзывов
Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец
Расписание: Вторник – воскресенье 12:00 – 21:00
Сегодня в 13:00
11 июня в 11:30
от 1 390 за билет
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
70 отзывов
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
от 6 500 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка: питерские улочки и терасса с видом на Исаакий
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
73 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка: питерские улочки и терасса с видом на Исаакий
Начало: Станция метро Адмиралтейская
Завтра в 12:30
11 июня в 12:30
3 900 за всё до 4 чел.
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
429 отзывов
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
от 2 690 за человека
Скоростной катамаран в Кронштадт и обратно
🚀 На метеоре
Групповая
7 часов
266 отзывов
Скоростной катамаран в Кронштадт и обратно
Начало: «Дворцовая пристань» Дворцовая наб., д. 36
Расписание: Суббота и воскресение в 10:15
Сегодня в 09:35
Завтра в 09:35
от 1 900 за человека
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
333 отзыва
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
от 3 590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Подборка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
  2. Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
  3. Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты
  4. Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
  5. Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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