1 чел.
По популярности
Групповая
15 часов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5 900₽ за человека
Групповая
7 часов
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Сегодня в 08:45
11 июня в 08:30
от 3 700₽ за человека
Групповая
1 час 15 минут
Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Петербург глазами путешественника
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, погрузитесь в историю и архитектуру города на Неве
Расписание: Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании)
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 900₽ за человека
скидка
30%
Групповая
2.5 часа
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
17001 190₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия с Эрмитажем в Петербурге
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом автобусной экскурсии и эксклюзивным входом в Эрмитаж
Сегодня в 09:15
11 июня в 09:15
от 1 800₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
от 2 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 295₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Начало: СТ.М. Петроградская
Расписание: см. календарь
Сегодня в 11:00
12 июня в 11:00
от 1 106₽ за человека
Групповая
15 часов
Расписание: Майские праздники, далее по субботам в 08:00
Сегодня в 07:00
11 июня в 07:00
от 1 990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа 45 минут
Северные острова, каналы и развод мостов
Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Расписание: Ежедневно в 23:15
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от 2 000₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:00
4 300₽ за человека
Билеты
Расписание: Вторник – воскресенье 12:00 – 21:00
Сегодня в 13:00
11 июня в 11:30
от 1 390₽ за билет
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
от 6 500₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Фотопрогулка: питерские улочки и терасса с видом на Исаакий
Начало: Станция метро Адмиралтейская
Завтра в 12:30
11 июня в 12:30
3 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
16 часов
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
от 2 690₽ за человека
Групповая
7 часов
Скоростной катамаран в Кронштадт и обратно
Начало: «Дворцовая пристань» Дворцовая наб., д. 36
Расписание: Суббота и воскресение в 10:15
Сегодня в 09:35
Завтра в 09:35
от 1 900₽ за человека
Групповая
17 часов
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
от 3 590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 мая 2024Всё понравилось: простота оформления заказа, сама прогулка, приятный капитан Иван. Несмотря на наше опоздание, прогулка не сократилась по времени. За это отдельное спасибо!
- ММихаил28 мая 2024Отличный способ познакомиться с видами Питера с воды в своей ламповой компании! Все вовремя и с ветерком, спасибо Алексею за прогулку и экскурс.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Подборка»
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