🚗 На машине 🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 15 часов 1796 отзывов Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде Начало: Площадь Искусств Расписание: ежедневно от 5 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 3339 отзывов Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку Начало: Невский проспект, 85 Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30 от 3 700 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 15 минут 3891 отзыв Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: реки, каналы и мосты Расписание: Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00 от 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 1721 отзыв Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости Начало: Невский проспект, 35 Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 1.5 часа 3401 отзыв Петербург глазами путешественника Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, погрузитесь в историю и архитектуру города на Неве Расписание: Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании) от 900 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Групповая 2.5 часа 3 отзыва Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская 1700 1 190 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 1350 отзывов Обзорная экскурсия с Эрмитажем в Петербурге Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом автобусной экскурсии и эксклюзивным входом в Эрмитаж от 1 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4.5 часа 677 отзывов Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия) Начало: Невский проспект, 35 Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00 от 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 805 отзывов Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская Расписание: согласно расписанию в календаре 1 295 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 341 отзыв Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном Начало: Набережная реки Фонтанки, 133 Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00 от 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 1096 отзывов Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома Начало: СТ.М. Петроградская Расписание: см. календарь от 1 106 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 15 часов 620 отзывов Великий Новгород: сердце земли русской Расписание: Майские праздники, далее по субботам в 08:00 от 1 990 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс) Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

Групповая 2 часа 45 минут 506 отзывов Северные острова, каналы и развод мостов Начало: Адмиралтейская наб., причал Медный всадник Расписание: Ежедневно в 23:15 от 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚀 На метеоре 🚌 На автобусе Групповая 6.5 часов 339 отзывов Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус) Начало: Дворцовая площадь Расписание: Ежедневно в 10:00 4 300 ₽ за человека

Билеты 1098 отзывов Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец Расписание: Вторник – воскресенье 12:00 – 21:00 от 1 390 ₽ за билет

🚤 На катере Индивидуальная 1 час 70 отзывов Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере Начало: Наб. реки Фонтанки, 34 Расписание: Ежедневно, круглосуточно от 6 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 73 отзыва Популярное предложение Фотопрогулка: питерские улочки и терасса с видом на Исаакий Начало: Станция метро Адмиралтейская 3 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 16 часов 429 отзывов Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры Начало: Невский проспект, 35 Расписание: Согласно расписанию в календаре от 2 690 ₽ за человека

🚀 На метеоре Групповая 7 часов 266 отзывов Скоростной катамаран в Кронштадт и обратно Начало: «Дворцовая пристань» Дворцовая наб., д. 36 Расписание: Суббота и воскресение в 10:15 от 1 900 ₽ за человека