Podborka-test – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Podborka-test» в Санкт-Петербурге, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
🚶 Пешая
🚀 На метеоре
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
356 отзывов
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:00
4 300 за человека
Скоростной катамаран в Кронштадт и обратно
🚀 На метеоре
Групповая
7 часов
281 отзыв
Скоростной катамаран в Кронштадт и обратно
Начало: «Дворцовая пристань» Дворцовая наб., д. 36
Расписание: Суббота и воскресение в 10:15
Сегодня в 09:55
Завтра в 09:20
от 1 900 за человека
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы
Начало: Сенная площадь
Расписание: Экскурсия проводится по запросу, время обсуждается индивидуально в чате:)
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
2 000 за человека
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Начало: Литейный просп., 60
Расписание: Экскурсия проводится по согласованию с туристом:)
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
2 000 за человека
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Начало: Метро Чернышевская
Завтра в 12:00
2 июля в 12:00
2 000 за человека
На сапах по центру Петербурга
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Фотопрогулка
2 часа
На сапах по центру Петербурга
Начало: Дворцовая набережная
Расписание: Ежедневно сбор в 5:45:)
Завтра в 06:00
2 июля в 06:00
3 000 за человека
На сапах вокруг Каменного острова
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
На сапах вокруг Каменного острова
Начало: Набережная реки Крестовки, 7
Расписание: Работаем по расписанию:)
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
  2. Скоростной катамаран в Кронштадт и обратно
  3. «Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы
  4. Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
  5. Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Podborka-test" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 900 до 4 300. Туристы уже оставили гидам 637 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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