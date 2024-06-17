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Групповая
6.5 часов
Большое путешествие в Кронштадт (метеор/катамаран+автобус)
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:00
4 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Скоростной катамаран в Кронштадт и обратно
Начало: «Дворцовая пристань» Дворцовая наб., д. 36
Расписание: Суббота и воскресение в 10:15
Сегодня в 09:55
Завтра в 09:20
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы
Начало: Сенная площадь
Расписание: Экскурсия проводится по запросу, время обсуждается индивидуально в чате:)
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
2 000₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Начало: Литейный просп., 60
Расписание: Экскурсия проводится по согласованию с туристом:)
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Начало: Метро Чернышевская
Завтра в 12:00
2 июля в 12:00
2 000₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
На сапах по центру Петербурга
Начало: Дворцовая набережная
Расписание: Ежедневно сбор в 5:45:)
Завтра в 06:00
2 июля в 06:00
3 000₽ за человека
Групповая
2 часа
На сапах вокруг Каменного острова
Начало: Набережная реки Крестовки, 7
Расписание: Работаем по расписанию:)
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег17 июня 2024Спасибо, все хорошо и удобно!
- ООксана17 июня 2024Интересная экскурсия в Кронштадт, замечательный гид Ирина. Хотелось бы, чтоб предупреждали, что на подводную лодку билеты надо покупать заранее.
- ННаталья15 июня 2024Интересная экскурсия, хорошая организация, понравился гид. Сам Кронштадт чудесен. В следующий раз приеду с детьми, здесь точно есть, что посмотреть и взрослым, и детям.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test»
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