Podborka-test1 – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Podborka-test1» в Санкт-Петербурге, цены от 1 106 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
2.5 часа
3 отзыва
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
17001 190 за человека
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
805 отзывов
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 295 за человека
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1096 отзывов
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Начало: СТ.М. Петроградская
Расписание: см. календарь
Сегодня в 11:00
12 июня в 11:00
от 1 106 за человека
Фотопрогулка: питерские улочки и терасса с видом на Исаакий
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
73 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка: питерские улочки и терасса с видом на Исаакий
Начало: Станция метро Адмиралтейская
Завтра в 12:30
11 июня в 12:30
3 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test1»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
  2. Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
  3. Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
  4. Фотопрогулка: питерские улочки и терасса с видом на Исаакий
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Podborka-test1" можно забронировать 4 экскурсии от 1 106 до 3 900 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1977 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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