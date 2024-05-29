1 чел.
По популярности
скидка
30%
Групповая
2.5 часа
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
17001 190₽ за человека
Групповая
2 часа
Очень петербургская экскурсия: дворы, парадные + старинная квартира
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 295₽ за человека
Групповая
2 часа
Лабиринты Петроградки: дворы-колодцы и доходные дома
Начало: СТ.М. Петроградская
Расписание: см. календарь
Сегодня в 11:00
12 июня в 11:00
от 1 106₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Фотопрогулка: питерские улочки и терасса с видом на Исаакий
Начало: Станция метро Адмиралтейская
Завтра в 12:30
11 июня в 12:30
3 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья29 мая 2024Очень понравилась прогулка фотосессия с Евгением (прекрасная девушка) это был подарок для именинницы, она была очень довольна, с нетерпением ждём фотографии) об этом дне и отдыхе в Санкт-Петербурге!!
- ААлена28 мая 2024Хотела бы выразить благодарность гиду Юлии за прогулку и интересный рассказ, спасибо что прогулка была спокойной и размеренной т. к. были с ребёнком.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test1»
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