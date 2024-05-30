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Начну с того, что нас встретили гиды, наш гид была Алёна, она нас везде встречала, сопровождала, всегда была рядом, все хорошо объясняла. Мы отправились на катамаран, неизгладимые впечатления от скорости и комфорта! Обратно возвращались на метеоре, тоже очень классно плюс быстро, в дороге полчаса в одну сторону. Сами экскурсии очень интересные и познавательные, места красивые, исторические. И конечно прекрасные фото на память. Также было достаточно свободного время покушать и пофотографироваться, а кто не хотел, мог поменять билеты обратно на пораньше и уехать. Но таких было мало. Также Алёна провела нам экскурсию по грозами, замечательно рассказывает! Спасибо огромное! Все чётко, здорово!