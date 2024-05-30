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Групповая
6 часов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Сегодня в 08:50
11 июня в 08:50
от 5 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Сегодня в 08:45
11 июня в 08:30
от 3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 300₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
от 2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария30 мая 2024Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
- ТТаисия30 мая 2024Все супер
- РРожкова30 мая 2024Все понравилось, спасибо!
- ИИрина30 мая 2024Очень понравилась экскурсия,гид Игорь вел ее,хорошо рассказывает и шутки шутит))посмотрели Кронштадт+форт Константин+Петергоф,невероятная красота!!! обратно чтоб не стоять в пробках,поехали по платной дороге,просто супер,меньше чем пол часа и мы в центре города,отличная команда гиду и водителю спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test10»
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