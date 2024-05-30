Podborka-test10 – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Podborka-test10» в Санкт-Петербурге, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
1117 отзывов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Сегодня в 08:50
11 июня в 08:50
от 5 300 за человека
Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3339 отзывов
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Сегодня в 08:45
11 июня в 08:30
от 3 700 за человека
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5015 отзывов
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 2 300 за человека
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
677 отзывов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
от 2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Экскурсия в Петергоф на метеоре, экскурсия в Большой дворец и экскурсия в подарок в гроты-это было чудесно! Самая лучшая экскурсия!
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    Начну с того, что нас встретили гиды, наш гид была Алёна, она нас везде встречала, сопровождала, всегда была рядом, все хорошо объясняла. Мы отправились на катамаран, неизгладимые впечатления от скорости и комфорта! Обратно возвращались на метеоре, тоже очень классно плюс быстро, в дороге полчаса в одну сторону. Сами экскурсии очень интересные и познавательные, места красивые, исторические. И конечно прекрасные фото на память. Также было достаточно свободного время покушать и пофотографироваться, а кто не хотел, мог поменять билеты обратно на пораньше и уехать. Но таких было мало. Также Алёна провела нам экскурсию по грозами, замечательно рассказывает! Спасибо огромное! Все чётко, здорово!

  • Т
    Таисия
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все супер
  • Р
    Рожкова
    30 мая 2024
    В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
    Все понравилось, спасибо!
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    Очень понравилась экскурсия,гид Игорь вел ее,хорошо рассказывает и шутки шутит))посмотрели Кронштадт+форт Константин+Петергоф,невероятная красота!!! обратно чтоб не стоять в пробках,поехали по платной дороге,просто супер,меньше чем пол часа и мы в центре города,отличная команда гиду и водителю спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test10»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
  2. Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
  3. Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
  4. Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Podborka-test10" можно забронировать 4 экскурсии от 2 300 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 10148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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