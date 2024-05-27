Ю Юлия

Экскурсовод Яна - бомбическая женщина. Много интересного и необычного узнала о деталях истории самой России, и Санкт-Петербурга. Этот город влюбляет в себя. Поистине -сюда хочется возвращаться снова и снова. Подача информации - простая, незаурядная. Всём рекомедую