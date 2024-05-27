Podborka-test11 – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Podborka-test11» в Санкт-Петербурге, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1721 отзыв
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
1.5 часа
3401 отзыв
Петербург глазами путешественника
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, погрузитесь в историю и архитектуру города на Неве
Расписание: Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании)
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 900 за человека
На автобусе по вечернему Петербургу
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
915 отзывов
Вечерний Петербург: автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь видом освещённых достопримечательностей с комфорта автобуса
Расписание: Ежедневно в 16:30 и 17:30
Сегодня в 16:45
Завтра в 16:45
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    27 мая 2024
    На автобусе по вечернему Петербургу
    Отлично! Понравилось всё!
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    На автобусе по вечернему Петербургу
    Экскурсовод Яна - бомбическая женщина. Много интересного и необычного узнала о деталях истории самой России, и Санкт-Петербурга. Этот город влюбляет в себя. Поистине -сюда хочется возвращаться снова и снова. Подача информации - простая, незаурядная. Всём рекомедую

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test11»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. На автобусе по вечернему Петербургу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Podborka-test11" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 900. Туристы уже оставили гидам 6037 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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