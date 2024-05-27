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Групповая
3 часа
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Петербург глазами путешественника
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, погрузитесь в историю и архитектуру города на Неве
Расписание: Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании)
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерний Петербург: автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь видом освещённых достопримечательностей с комфорта автобуса
Расписание: Ежедневно в 16:30 и 17:30
Сегодня в 16:45
Завтра в 16:45
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна27 мая 2024Отлично! Понравилось всё!
- ЮЮлия26 мая 2024Экскурсовод Яна - бомбическая женщина. Много интересного и необычного узнала о деталях истории самой России, и Санкт-Петербурга. Этот город влюбляет в себя. Поистине -сюда хочется возвращаться снова и снова. Подача информации - простая, незаурядная. Всём рекомедую
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test11»
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