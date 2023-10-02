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Фотопрогулка
1 час
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Начало: Литейный просп., 60
Расписание: Экскурсия проводится по согласованию с туристом:)
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Начало: Метро Чернышевская
Завтра в 12:00
2 июля в 12:00
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
На сапах вокруг Каменного острова
Начало: Набережная реки Крестовки, 7
Расписание: Работаем по расписанию:)
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника2 октября 2023Преступный Петербург прошлого векаФиналом наших выходных стала авторская экскурсия от экс-продюсера Питерского Рен-ТВ «Бандитский Петербург» про криминал 90х, воров в законе и громкие полит убийства. Как любителю программ «Центрального телевидения» 3,5 часа пролетели незаметно. Так что экскурсия идеально подойдет для любителей интриг и расследований
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test2»
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