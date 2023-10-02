Podborka-test2 – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Podborka-test2» в Санкт-Петербурге, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Начало: Литейный просп., 60
Расписание: Экскурсия проводится по согласованию с туристом:)
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
2 000 за человека
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Начало: Метро Чернышевская
Завтра в 12:00
2 июля в 12:00
2 000 за человека
На сапах вокруг Каменного острова
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
На сапах вокруг Каменного острова
Начало: Набережная реки Крестовки, 7
Расписание: Работаем по расписанию:)
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    2 октября 2023
    Преступный Петербург прошлого века
    Финалом наших выходных стала авторская экскурсия от экс-продюсера Питерского Рен-ТВ «Бандитский Петербург» про криминал 90х, воров в законе и громкие полит убийства. Как любителю программ «Центрального телевидения» 3,5 часа пролетели незаметно. Так что экскурсия идеально подойдет для любителей интриг и расследований

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test2»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
  2. Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
  3. На сапах вокруг Каменного острова
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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