1 чел.
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Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 11:00
9 июня в 12:30
от 6 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир28 мая 2024Прекрасный вид города как с берега, так и с Невы и каналов. Ощутите эту красоту! Отличная прогулка, молодец капитан!
- ССлава28 мая 2024Вежливый капитан Кирилл сделал поездку комфортной. В день города кататься по любимому Петербургу было невероятно красиво и атмосферно. Спасибо сервису, менеджер Юля всегда на связи
- ЕЕвгений20 мая 2024Все было замечательно!
- ЛЛидия16 мая 2024Прогулка понравилась. Катер комфортный, капитан рассказывает про интересные места по пути.
- ТТатьяна14 мая 2024Прекрасная прогулка! Замечательный капитан по имени Ян. Хороший приятный парень) дети были в восторге от каналов Питера, несмотря на пасмурную погоду. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test3»
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