Podborka-test3 – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Podborka-test3» в Санкт-Петербурге, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
341 отзыв
Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга
Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном
Начало: Набережная реки Фонтанки, 133
Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
70 отзывов
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, 34
Расписание: Ежедневно, круглосуточно
Завтра в 11:00
9 июня в 12:30
от 6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test3»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
  2. Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
  3. Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Podborka-test3" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 424 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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