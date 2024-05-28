🚤 На катере

Индивидуальная

1 час 341 отзыв

Индивидуальная прогулка на катере: секретные каналы Санкт-Петербурга Откройте для себя скрытые уголки Петербурга во время эксклюзивной прогулки на катере с личным капитаном Начало: Набережная реки Фонтанки, 133

Расписание: Каждый день с 9:00 до 23:00