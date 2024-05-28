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Групповая
15 часов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5 900₽ за человека
Групповая
15 часов
Расписание: Майские праздники, далее по субботам в 08:00
Сегодня в 07:00
11 июня в 07:00
от 1 990₽ за человека
Групповая
16 часов
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
от 2 690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 мая 2024Добрый день, очень понравилась экскурсия, отличная организация, профессионал водитель, замечательный гид Александр,в целом рекомендую, всем,замечательная тур фирма,только с вами в следующий раз!!!! Благодарю вас 😍🤗
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test4»
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