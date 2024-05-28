Podborka-test4 – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Podborka-test4» в Санкт-Петербурге, цены от 1 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1796 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5 900 за человека
Великий Новгород: сердце земли русской
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
620 отзывов
Великий Новгород: сердце земли русской
Расписание: Майские праздники, далее по субботам в 08:00
Сегодня в 07:00
11 июня в 07:00
от 1 990 за человека
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
429 отзывов
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
от 2 690 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test4»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
  2. Великий Новгород: сердце земли русской
  3. Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Podborka-test4" можно забронировать 3 экскурсии от 1 990 до 5 900. Туристы уже оставили гидам 2845 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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