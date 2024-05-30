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Экскурсия по Эрмитажу и Зимнему дворцу в мини-группе
Присоединяйтесь к экскурсии по Эрмитажу, чтобы увидеть величие Зимнего дворца и шедевры искусства
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Сегодня в 12:00
11 июня в 12:00
от 2 700₽ за билет
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия с Эрмитажем в Петербурге
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом автобусной экскурсии и эксклюзивным входом в Эрмитаж
Сегодня в 09:15
11 июня в 09:15
от 1 800₽ за человека
Билеты
Расписание: Вторник – воскресенье 12:00 – 21:00
Сегодня в 13:00
11 июня в 11:30
от 1 390₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина30 мая 2024Огромное спасибо нашему гиду Светлане, настолько все было интересно и увлекательно, реально человек ас в своей работе. по каждой локации
- ЕЕлена29 мая 2024Отличная обзорная экскурсия по Эрмитажу, особенно для тех кто впервые. Большое спасибо гиду Светлане.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test6»
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