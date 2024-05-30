Podborka-test6 – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Podborka-test6» в Санкт-Петербурге, цены от 1 390 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Коллекция Эрмитажа и жизнь Зимнего дворца в мини-группе (с билетами)
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1294 отзыва
Экскурсия по Эрмитажу и Зимнему дворцу в мини-группе
Присоединяйтесь к экскурсии по Эрмитажу, чтобы увидеть величие Зимнего дворца и шедевры искусства
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Сегодня в 12:00
11 июня в 12:00
от 2 700 за билет
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1350 отзывов
Обзорная экскурсия с Эрмитажем в Петербурге
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом автобусной экскурсии и эксклюзивным входом в Эрмитаж
Сегодня в 09:15
11 июня в 09:15
от 1 800 за человека
Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец
Билеты
1098 отзывов
Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец
Расписание: Вторник – воскресенье 12:00 – 21:00
Сегодня в 13:00
11 июня в 11:30
от 1 390 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Коллекция Эрмитажа и жизнь Зимнего дворца в мини-группе (с билетами)
    Огромное спасибо нашему гиду Светлане, настолько все было интересно и увлекательно, реально человек ас в своей работе. по каждой локации
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    Светлана рассказала очень интересно. Экскурсия прошла отлично, интересно, мы просто восхищались ее историческими взглядами, очень интересно. Светочке огромное спасибо. Она не только может рассказать но и научить читать картину, это очень интересно

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Коллекция Эрмитажа и жизнь Зимнего дворца в мини-группе (с билетами)
    Отличная обзорная экскурсия по Эрмитажу, особенно для тех кто впервые. Большое спасибо гиду Светлане.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test6»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Коллекция Эрмитажа и жизнь Зимнего дворца в мини-группе (с билетами)
  2. Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
  3. Экскурсия в Эрмитаж - Зимний дворец
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Podborka-test6" можно забронировать 3 экскурсии от 1 390 до 2 700. Туристы уже оставили гидам 3742 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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