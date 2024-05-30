читать дальше Светлана рассказала очень интересно. Экскурсия прошла отлично, интересно, мы просто восхищались ее историческими взглядами, очень интересно. Светочке огромное спасибо. Она не только может рассказать но и научить читать картину, это очень интересно

Огромное спасибо нашему гиду Светлане, настолько все было интересно и увлекательно, реально человек ас в своей работе. по каждой локации