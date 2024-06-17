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Групповая
15 часов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
от 5 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы
Начало: Сенная площадь
Расписание: Экскурсия проводится по запросу, время обсуждается индивидуально в чате:)
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
2 000₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Начало: Литейный просп., 60
Расписание: Экскурсия проводится по согласованию с туристом:)
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Начало: Метро Чернышевская
Завтра в 12:00
2 июля в 12:00
2 000₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
На сапах по центру Петербурга
Начало: Дворцовая набережная
Расписание: Ежедневно сбор в 5:45:)
Завтра в 06:00
2 июля в 06:00
3 000₽ за человека
Групповая
2 часа
На сапах вокруг Каменного острова
Начало: Набережная реки Крестовки, 7
Расписание: Работаем по расписанию:)
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария17 июня 2024Огромная благодарность организаторам этой чудесной поездки. Все было четко спланировано по таймингу, никаких задержек или непредвиденных ситуаций. весь день мы
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test7»
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