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провели с интересом и радостью, наш гид Наталья - очень приятная и чуткая ко всем туристам, она столько всего интересного нам рассказывала всю дорогу, давала рекомендации где что лучше купить и попробовать. Дружелюбная атмосфера всю дорогу присутствовала, мы были вдвоем с мужем, ретро поезд влюбил нас в себя. Рускеала прекрасный горный парк. погода была шикарная. Водитель -просто красавчик, аккуратно вез нас. одни восторги у меня. с удовольствеим поеду еще раз в сентябре. даты моей поездки 13.06.2024 всем спасибо за задумку и реализацию данного маршрута