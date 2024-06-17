Podborka-test8 – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Podborka-test8» в Санкт-Петербурге, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1895 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
от 5 900 за человека
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
337 отзывов
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно по расписанию
13 июля в 07:00
15 июля в 07:00
от 3 590 за человека
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы
Начало: Сенная площадь
Расписание: Экскурсия проводится по запросу, время обсуждается индивидуально в чате:)
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
2 000 за человека
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
Начало: Литейный просп., 60
Расписание: Экскурсия проводится по согласованию с туристом:)
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
2 000 за человека
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Начало: Метро Чернышевская
Завтра в 12:00
2 июля в 12:00
2 000 за человека
На сапах по центру Петербурга
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Фотопрогулка
2 часа
На сапах по центру Петербурга
Начало: Дворцовая набережная
Расписание: Ежедневно сбор в 5:45:)
Завтра в 06:00
2 июля в 06:00
3 000 за человека
На сапах вокруг Каменного острова
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Групповая
2 часа
На сапах вокруг Каменного острова
Начало: Набережная реки Крестовки, 7
Расписание: Работаем по расписанию:)
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    17 июня 2024
    В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
    Огромная благодарность организаторам этой чудесной поездки. Все было четко спланировано по таймингу, никаких задержек или непредвиденных ситуаций. весь день мы
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    провели с интересом и радостью, наш гид Наталья - очень приятная и чуткая ко всем туристам, она столько всего интересного нам рассказывала всю дорогу, давала рекомендации где что лучше купить и попробовать. Дружелюбная атмосфера всю дорогу присутствовала, мы были вдвоем с мужем, ретро поезд влюбил нас в себя. Рускеала прекрасный горный парк. погода была шикарная. Водитель -просто красавчик, аккуратно вез нас. одни восторги у меня. с удовольствеим поеду еще раз в сентябре. даты моей поездки 13.06.2024 всем спасибо за задумку и реализацию данного маршрута

  • В
    Вера
    9 июня 2024
    Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
    Спасибо огромное за чудесную поездку! Гид- Руслана большой знаток своего дела! Вы просто большая умничка!!! Водитель Евгений просто первокласный водитель!! Всё было классно, на высшим уровне!! Автобус комфортабельный, поездкой очень давольны, получили океан прекрасных эмоций и великолепное настроение!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Podborka-test8»

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  1. В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
  2. Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
  3. «Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы
  4. Стрит-арт Петербурга: от тегов до урбан-фрески
  5. Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Podborka-test8" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 000 до 5 900. Туристы уже оставили гидам 2232 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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