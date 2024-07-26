Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Санкт-Петербурге, цены от 990 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Секретные места Васильевского Острова
Пешая
2452 отзыва
1.5 часа
Групповая
Секретные места Васильевского Острова
Начало: На выходе из м. Василеостровская у памятника конке
Расписание: только по расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 990 за человека
Из Петербурга в Петергоф в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
78 отзывов
6 часов
Групповая
до 14 чел.
Из Петербурга в Петергоф в мини-группе
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкина
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
4 450 за человека
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Пешая
скидка
25%
157 отзывов
2 часа
Групповая
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17201 290 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Секретные места Васильевского Острова
  2. Из Петербурга в Петергоф в мини-группе
  3. Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 4 450 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 2687 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 2687 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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