1.5 часа
Групповая
Секретные места Васильевского Острова
Начало: На выходе из м. Василеостровская у памятника конке
Расписание: только по расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 990₽ за человека
6 часов
Групповая
до 14 чел.
Из Петербурга в Петергоф в мини-группе
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкина
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
4 450₽ за человека
скидка
25%
2 часа
Групповая
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17201 290₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 июля 2024Ольга просто потрясающий экскурсовод, организация супер
- ИИрина26 июля 2024Экскурсия в группе малой комплектации понравилась. Выехали в назначенное время. Гид Анна на протяжении всего пути следования до Петергофа, и далее, - интересно преподносила исторические факты.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Популярные экскурсии»
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