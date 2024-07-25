Природные – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Природные» в Санкт-Петербурге, цены от 2 130 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
На автобусе
скидка
40%
68 отзывов
17 часов
Групповая
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Ежедневно с 07:00
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
35502 130 за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала. Лайт
На автобусе
5 отзывов
16 часов
Групповая
Жемчужина Карелии - Рускеала. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 190 за человека
Места силы Карелии: Долина водопадов и земля древних
На автобусе
1 отзыв
12 часов
Групповая
Места силы Карелии: Долина водопадов и земля древних
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
8 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3 450 за человека
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Пешая
На машине
На катере
1 отзыв
5 часов
Водная прогулка
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    АННА
    25 июля 2024
    Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
    Очень понравилась экскурсия! У нас были замечательные гид Елена и водитель Алексей! Настолько внимательные и отзывчивые) Спасибо огромное Елене и
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    Алексею ☺️ Познавательная и увлекательная экскурсия,люди своего дела, молодцы. Гид Елена узнав,что у одной из участниц нашей экскурсии день рождения, очень тепло поздравила и вручила презент) Несмотря на огромное количество людей наша Елена умудрилась организовать всё так,чтобы мы всё и везде успели) Парк Рускеала прекрасен! Природа потрясающая! Карелия покорила меня!

  • Д
    Дарья
    25 июля 2024
    Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
    Спасибо большое! Все очень понравилось!! Отдельное спасибо гиду Елене, она просто чудо И нашему прекрасному водителю Алексею
  • В
    Владимир
    17 июня 2024
    Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
    Быть в Санкт-Петербурге и не побывать в Кронштадте-это нонсенс! А с личным гидом Екатериной просто СУПЕР!!! Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Природные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
  2. Жемчужина Карелии - Рускеала. Лайт
  3. Места силы Карелии: Долина водопадов и земля древних
  4. Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Природные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 130 до 13 500 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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