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Алексею ☺️ Познавательная и увлекательная экскурсия,люди своего дела, молодцы. Гид Елена узнав,что у одной из участниц нашей экскурсии день рождения, очень тепло поздравила и вручила презент) Несмотря на огромное количество людей наша Елена умудрилась организовать всё так,чтобы мы всё и везде успели) Парк Рускеала прекрасен! Природа потрясающая! Карелия покорила меня!