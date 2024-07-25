скидка
40%
17 часов
Групповая
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Ежедневно с 07:00
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
35502 130₽ за человека
16 часов
Групповая
Жемчужина Карелии - Рускеала. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 190₽ за человека
12 часов
Групповая
Места силы Карелии: Долина водопадов и земля древних
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
8 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3 450₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААННА25 июля 2024Очень понравилась экскурсия! У нас были замечательные гид Елена и водитель Алексей! Настолько внимательные и отзывчивые) Спасибо огромное Елене и
- ДДарья25 июля 2024Спасибо большое! Все очень понравилось!! Отдельное спасибо гиду Елене, она просто чудо И нашему прекрасному водителю Алексею
- ВВладимир17 июня 2024Быть в Санкт-Петербурге и не побывать в Кронштадте-это нонсенс! А с личным гидом Екатериной просто СУПЕР!!! Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Природные»
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