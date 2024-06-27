16 часов
Групповая
Жемчужина Карелии - Рускеала. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 190₽ за человека
12 часов
Групповая
Места силы Карелии: Долина водопадов и земля древних
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
8 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3 450₽ за человека
13 часов
Групповая
В мини-группе по Карелии: Рускеала, Мраморный каньон и водопады
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья27 июня 2024Экскурсия хорошая. Гид и водитель - классные! В описании экскурсии на сайте много неточностей и непонятностей. Нужно подработать
- ААнастасия14 апреля 2024Замечательный тур. Прекрасная работа гида Миланы! Спасибо за поездку!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Карелию из Череповца»
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