В Карелию из Калуги – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «В Карелию из Калуги» в Санкт-Петербурге, цены от 3 190 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Жемчужина Карелии - Рускеала. Лайт
На автобусе
5 отзывов
16 часов
Групповая
Жемчужина Карелии - Рускеала. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 190 за человека
Места силы Карелии: Долина водопадов и земля древних
На автобусе
1 отзыв
12 часов
Групповая
Места силы Карелии: Долина водопадов и земля древних
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
8 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3 450 за человека
В мини-группе по Карелии: Рускеала, Мраморный каньон и водопады
На автобусе
На микроавтобусе
22 отзыва
13 часов
Групповая
В мини-группе по Карелии: Рускеала, Мраморный каньон и водопады
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Карелию из Калуги»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Жемчужина Карелии - Рускеала. Лайт
  2. Места силы Карелии: Долина водопадов и земля древних
  3. В мини-группе по Карелии: Рускеала, Мраморный каньон и водопады
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "В Карелию из Калуги" можно забронировать 3 экскурсии от 3 190 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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