Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "В Карелию из Ульяновска" можно забронировать 3 экскурсии от 3 190 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5