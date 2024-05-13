скидка
5%
6 часов
Водная прогулка
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
Расписание: ежедневно в 11:00
7 авг в 11:00
8 авг в 11:00
48004 560₽ за человека
10 часов
Групповая
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади Островского
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
2 300₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по следам императоров: Гатчинский дворец и парк
Гатчина - одна из самых удалённых и неизвестных загородных резиденций императоров. Прогулка по дворцу и парку, истории и легенды - всё это ждёт вас на экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
8 авг в 08:30
14 540₽ за всё до 4 чел.
6.5 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
Отправиться в самую уютную императорскую резиденцию и погулять по великолепному парку
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: в среду и субботу в 10:30
7 авг в 10:30
10 авг в 10:30
2 800₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: Любой адрес в черте города
13 сен в 06:00
16 сен в 06:00
39 900₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеннадий13 мая 2024Всё замечательно, только очень быстро.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «За городом и природа»
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