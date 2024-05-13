За городом и природа – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «За городом и природа» в Санкт-Петербурге, цены от 2 300 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
На машине
На метеоре
На микроавтобусе
скидка
5%
353 отзыва
6 часов
Водная прогулка
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
Расписание: ежедневно в 11:00
7 авг в 11:00
8 авг в 11:00
48004 560 за человека
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
На автобусе
575 отзывов
10 часов
Групповая
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки
Начало: На Площади Островского
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
2 300 за человека
Путешествие в Гатчину на автомобиле
На машине
32 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по следам императоров: Гатчинский дворец и парк
Гатчина - одна из самых удалённых и неизвестных загородных резиденций императоров. Прогулка по дворцу и парку, истории и легенды - всё это ждёт вас на экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
8 авг в 08:30
14 540 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
На автобусе
22 отзыва
6.5 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
Отправиться в самую уютную императорскую резиденцию и погулять по великолепному парку
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: в среду и субботу в 10:30
7 авг в 10:30
10 авг в 10:30
2 800 за человека
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
На машине
На поезде
63 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: Любой адрес в черте города
13 сен в 06:00
16 сен в 06:00
39 900 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
  2. По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
  3. Путешествие в Гатчину на автомобиле
  4. Групповая экскурсия в Павловск на автобусе
  5. В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
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