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10 чудес Карелии — лучшее за два дня

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
10 чудес Карелии — лучшее за два дня
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 7 150 ₽ за человека

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10 чудес Карелии — лучшее за два дня
10 чудес Карелии — лучшее за два дня

Что вы увидите

  • Приозерск: крепость Корела (Кексгольм) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – водопад и заповедник "Кивач" – Этно-культурный комплекс Талви Укко – Питомник хаски – Ферма северных оленей – Александро-Свирский монастырь – Фермерская Усадьба
Это оптимальный маршрут для самого полного знакомства с Карелией. За 2 дня вы сможете увидеть 10 самых популярных достопримечательностей 🏛️ Карелии. По отзывам туристов он дарит такие эмоции, что потом хочется возвращаться в эти края снова и снова. Убедитесь в этом сами!
Особо рекомендуем провести вечер на Онежской набережной, наблюдая удивительный закат. Вы проведете незабываемой уик-энд со своей второй половинкой или со всей семьей!

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении всей поездки
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска (зависит от выбранной категории отелей)
  • Завтрак в отеле (кроме категории «Стандарт»)
  • Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
  • Посещение водопадов Ахвенкоски
  • Входные билеты в горный парк Рускеала
  • Экскурсия в горном парке Рускеала с местным лицензированным гидом
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Входные билеты в заповедник «Кивач», посещение водопада Кивач и Музея природы
  • Посещение питомника ездовых собак
  • Посещение оленьей фермы
  • Посещение Подворья с домашними животными
  • Посещение Саамской деревни и фотозоны «Арктика»
  • Посещение Гранд-макета «Карелия»
  • Посещение Александро-Свирского Монастыря
  • Посещение комплекса Фермерская усадьба
Что не входит
  • Комплексные обеды в туре: цена 350-400 р.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала: по прайсу парка
  • Услуги на территории туркомплекса Чална у Талви Укко: по прайсу комплекса.
  • Входные билеты на экологическую тропу у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр, 150 р. /дет.
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. Площадь Восстания
10 чудес Карелии — лучшее за два дня
10 чудес Карелии — лучшее за два дня
10 чудес Карелии — лучшее за два дня
10 чудес Карелии — лучшее за два дня
10 чудес Карелии — лучшее за два дня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
СканТур
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