Приозерск: крепость Корела (Кексгольм) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – водопад и заповедник "Кивач" – Этно-культурный комплекс Талви Укко – Питомник хаски – Ферма северных оленей – Александро-Свирский монастырь – Фермерская Усадьба
Это оптимальный маршрут для самого полного знакомства с Карелией. За 2 дня вы сможете увидеть 10 самых популярных достопримечательностей 🏛️ Карелии. По отзывам туристов он дарит такие эмоции, что потом хочется возвращаться в эти края снова и снова. Убедитесь в этом сами!
Особо рекомендуем провести вечер на Онежской набережной, наблюдая удивительный закат. Вы проведете незабываемой уик-энд со своей второй половинкой или со всей семьей!
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
Сопровождение профессионального гида на протяжении всей поездки
Проживание в лучших отелях Петрозаводска (зависит от выбранной категории отелей)
Завтрак в отеле (кроме категории «Стандарт»)
Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
Посещение водопадов Ахвенкоски
Входные билеты в горный парк Рускеала
Экскурсия в горном парке Рускеала с местным лицензированным гидом
Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
Входные билеты в заповедник «Кивач», посещение водопада Кивач и Музея природы
Посещение питомника ездовых собак
Посещение оленьей фермы
Посещение Подворья с домашними животными
Посещение Саамской деревни и фотозоны «Арктика»
Посещение Гранд-макета «Карелия»
Посещение Александро-Свирского Монастыря
Посещение комплекса Фермерская усадьба
Что не входит
Комплексные обеды в туре: цена 350-400 р.
Активные развлечения в горном парке Рускеала: по прайсу парка
Услуги на территории туркомплекса Чална у Талви Укко: по прайсу комплекса.
Входные билеты на экологическую тропу у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр, 150 р. /дет.
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. Площадь Восстания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.