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10 чудес Карелии. Лучшее за два дня

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
10 чудес Карелии.

Лучшее за два дня
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 5 950 ₽ за человека

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10 чудес Карелии. Лучшее за два дня
10 чудес Карелии. Лучшее за два дня

Что вы увидите

  • Приозерск: крепость Корела (Кексгольм) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – водопад и заповедник "Кивач" – Этно-культурный комплекс Талви Укко – Питомник хаски – Ферма северных оленей – Александро-Свирский монастырь – Фермерская Усадьба
Это оптимальный маршрут для самого полного знакомства с Карелией. За 2 дня вы сможете увидеть 10 самых популярных достопримечательностей 🏛️ Карелии. По отзывам туристов он дарит такие эмоции, что потом хочется возвращаться в эти края снова и снова. Убедитесь в этом сами!
Особо рекомендуем провести вечер на Онежской набережной, наблюдая удивительный закат. Вы проведете незабываемой уик-энд со своей второй половинкой или со всей семьей!
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Сопровождение профессионального гида на протяжении всей поездки
  • ⬤ Проживание в лучших отелях Петрозаводска (зависит от выбранной категории отелей)
  • ⬤ Завтрак в отеле (кроме категории «Стандарт»)
  • ⬤ Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
  • ⬤ Посещение водопадов Ахвенкоски - места съемок фильмов "А зори здесь тихие", "Темный мир"
  • ⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала
  • ⬤ Экскурсия “ Мраморный каньон” в горном парке Рускеала с местным лицензированным гидом
  • ⬤ После экскурсии по Мраморному каньону – свободное время
  • ⬤ Экскурсия по Онежской набережной в столице Карелии – Петрозаводск
  • ⬤ Входные билеты в заповедник "Кивач", посещение водопада Кивач
  • ⬤ Посещение музея природы на территории заповедника "Кивач"
  • ⬤ Входные билеты в заповедник "Кивач", посещение водопада Кивач
  • ⬤ Посещение музея природы на территории заповедника "Кивач"
  • ⬤ Посещение питомника ездовых собак
  • ⬤ Посещение оленьей фермы
  • ⬤ Посещение Подворья с домашними животными
  • ⬤ Посещение Саамской деревни и фото-зоны “Арктика”
  • ⬤ Посещение Гранд-макета “Карелия”
  • ⬤ Посещение Александро-Свирского Монастыря
  • ⬤ Посещение комплекса Фермерская усадьба
Что не входит
  • ⬤ Комплексные обеды в туре: цена 350-400 р.
  • ⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала: по прайсу парка
  • ⬤ Услуги на территории туркомплекса Чална у Талви Укко: по прайсу комплекса.
  • ⬤ Входные билеты на экологическую тропу у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр, 150 р. /дет.
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. Площадь Восстания
10 чудес Карелии. Лучшее за два дня
10 чудес Карелии. Лучшее за два дня
10 чудес Карелии. Лучшее за два дня
10 чудес Карелии. Лучшее за два дня
10 чудес Карелии. Лучшее за два дня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
СканТур
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