Это оптимальный маршрут для самого полного знакомства с Карелией. За 2 дня вы сможете увидеть 10 самых популярных достопримечательностей 🏛️ Карелии. По отзывам туристов он дарит такие эмоции, что потом хочется возвращаться в эти края снова и снова. Убедитесь в этом сами!

Особо рекомендуем провести вечер на Онежской набережной, наблюдая удивительный закат. Вы проведете незабываемой уик-энд со своей второй половинкой или со всей семьей!