Приозерск: крепость Корела (Кексгольм) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – водопад и заповедник "Кивач" – Этно-культурный комплекс Талви Укко – Питомник хаски – Ферма северных оленей – Александро-Свирский монастырь – Фермерская Усадьба
Это оптимальный маршрут для самого полного знакомства с Карелией. За 2 дня вы сможете увидеть 10 самых популярных достопримечательностей 🏛️ Карелии. По отзывам туристов он дарит такие эмоции, что потом хочется возвращаться в эти края снова и снова. Убедитесь в этом сами!
Особо рекомендуем провести вечер на Онежской набережной, наблюдая удивительный закат. Вы проведете незабываемой уик-энд со своей второй половинкой или со всей семьей!
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Сопровождение профессионального гида на протяжении всей поездки
⬤ Проживание в лучших отелях Петрозаводска (зависит от выбранной категории отелей)
⬤ Завтрак в отеле (кроме категории «Стандарт»)
⬤ Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
⬤ Посещение водопадов Ахвенкоски - места съемок фильмов "А зори здесь тихие", "Темный мир"
⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала
⬤ Экскурсия “ Мраморный каньон” в горном парке Рускеала с местным лицензированным гидом
⬤ После экскурсии по Мраморному каньону – свободное время
⬤ Экскурсия по Онежской набережной в столице Карелии – Петрозаводск
⬤ Входные билеты в заповедник "Кивач", посещение водопада Кивач
⬤ Посещение музея природы на территории заповедника "Кивач"
⬤ Входные билеты в заповедник "Кивач", посещение водопада Кивач
⬤ Посещение музея природы на территории заповедника "Кивач"
⬤ Посещение питомника ездовых собак
⬤ Посещение оленьей фермы
⬤ Посещение Подворья с домашними животными
⬤ Посещение Саамской деревни и фото-зоны “Арктика”
⬤ Посещение Гранд-макета “Карелия”
⬤ Посещение Александро-Свирского Монастыря
⬤ Посещение комплекса Фермерская усадьба
Что не входит
⬤ Комплексные обеды в туре: цена 350-400 р.
⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала: по прайсу парка
⬤ Услуги на территории туркомплекса Чална у Талви Укко: по прайсу комплекса.
⬤ Входные билеты на экологическую тропу у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр, 150 р. /дет.
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. Площадь Восстания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.