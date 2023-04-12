За важнейшими спортивными победами россиян стоят не только самоотверженные атлеты, но и артефакты — талисманы, медали, кубки и факелы — не дающие забыть о моментах славы. В городе на Неве давно ждали музей спорта. И вот благодаря усилиям неравнодушных граждан он распахнул свои двери. Вас ждёт погружение в историю громких побед и путешествие по «ленте времени» длиной более века.

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Описание

Что вас ожидает

Музей со спортивным характером — какой он? Приглашаем вас погрузиться в мир сверхвозможностей, ярких персоналий и уникальных сюжетных линий. В группе до 15 человек вы побываете на экскурсии, напоминающей шествие по аллее славы и вместе с тем захватывающий блокбастер:

500 знаковых артефактов и раритетов спортивной индустрии;

экипировка и личные вещи именитых спортсменов, с которыми считался весь мир;

эволюция комплекса «Готов к труду и обороне» на протяжении более 90 лет.

Профессиональный музейный гид расскажет, как тысячи часов в спортивных залах становились минутами славы на пьедестале почёта. Как происходило воспитание олимпийских чемпионов и какие человеческие качества стояли за выдающимися рекордами. И чьими усилиями в Северной столице возникло новое место притяжения фанатов спорта, способствующее связи времён и поколений.

Организационные детали