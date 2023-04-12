Стать очевидцами триумфов и рекордов на групповой экскурсии по новейшему выставочному пространству
За важнейшими спортивными победами россиян стоят не только самоотверженные атлеты, но и артефакты — талисманы, медали, кубки и факелы — не дающие забыть о моментах славы. В городе на Неве давно ждали музей спорта. И вот благодаря усилиям неравнодушных граждан он распахнул свои двери. Вас ждёт погружение в историю громких побед и путешествие по «ленте времени» длиной более века.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Музей со спортивным характером — какой он? Приглашаем вас погрузиться в мир сверхвозможностей, ярких персоналий и уникальных сюжетных линий. В группе до 15 человек вы побываете на экскурсии, напоминающей шествие по аллее славы и вместе с тем захватывающий блокбастер:
- 500 знаковых артефактов и раритетов спортивной индустрии;
- экипировка и личные вещи именитых спортсменов, с которыми считался весь мир;
- эволюция комплекса «Готов к труду и обороне» на протяжении более 90 лет.
Профессиональный музейный гид расскажет, как тысячи часов в спортивных залах становились минутами славы на пьедестале почёта. Как происходило воспитание олимпийских чемпионов и какие человеческие качества стояли за выдающимися рекордами. И чьими усилиями в Северной столице возникло новое место притяжения фанатов спорта, способствующее связи времён и поколений.
Организационные детали
- Цена включает входной билет в музей и экскурсионную путёвку на групповое обслуживание. С вами будет работать музейный гид.
- По запросу экскурсию можно организовать в индивидуальном формате (только для вашей компании) в удобное время, стоимость для группы до 5 человек — 4000 руб., если вас будет больше — 750 руб. с человека
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Адмиралтейская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Коренной петербуржец, я родился, вырос и прожил всю свою жизнь в этом городе. Помимо увлечений историей и музыкой, я могу смело назвать себя подкованным краеведом, искренне и страстно любящим Санкт-Петербург, интересующимся и постоянно изучающим его богатую историю. Я знаю необычные и неизъезженные маршруты, малоизвестные факты, забытые особняки и потаённые глухие переулки. Позвольте мне на несколько часов оказаться вашим гостеприимным хозяином в Санкт-Петербурге. Вы не пожалеете!
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