3 дня на берегу Ладоги: отдых и экскурсии

Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии

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Приглашаем отключиться от забот и суеты и насладиться природой и прогулками в загородном туристическом комплексе у Ладожского озера.

Мы предложим вам большой выбор развлечений и увлекательные экскурсии с посещением топовых достопримечательностей края: парка «Рускеала», водопадов и музеев.

Вы сможете погреться в баньке, пожарить шашлык на берегу, продегустировать карельские настойки и бальзамы и перенестись в прошлое в «Городе викингов».
3 дня на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
3 дня на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
3 дня на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
3 дня на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
3 дня на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
3 дня на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
3 дня на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Ближайшие даты:
14
апр
21
апр
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17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской Площади, 08:40 - отправление от станции метро «Проспект Просвещения»
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения» - 22:30-23:00, Казанская площадь - 23:00-23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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