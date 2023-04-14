Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Приглашаем отключиться от забот и суеты и насладиться природой и прогулками в загородном туристическом комплексе у Ладожского озера.
Мы предложим вам большой выбор развлечений и увлекательные экскурсии с посещением топовых достопримечательностей края: парка «Рускеала», водопадов и музеев.
Вы сможете погреться в баньке, пожарить шашлык на берегу, продегустировать карельские настойки и бальзамы и перенестись в прошлое в «Городе викингов».
Мы предложим вам большой выбор развлечений и увлекательные экскурсии с посещением топовых достопримечательностей края: парка «Рускеала», водопадов и музеев.
Вы сможете погреться в баньке, пожарить шашлык на берегу, продегустировать карельские настойки и бальзамы и перенестись в прошлое в «Городе викингов».
Ближайшие даты:
14
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21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской Площади, 08:40 - отправление от станции метро «Проспект Просвещения»Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения» - 22:30-23:00, Казанская площадь - 23:00-23:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл 51 экскурсию для 65 туристов
Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш «золотой» запас. Многие путешественники ездят с нами снова и снова и открывают новые направления вместе с нами. Это не волшебство и не мистика. Это — результаты работы каждого в нашей компании. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
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