Александр — Организатор в Санкт-Петербурге

Провёл 51 экскурсию для 65 туристов

Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш «золотой» запас. Многие путешественники ездят с нами снова и снова и открывают новые направления вместе с нами. Это не волшебство и не мистика. Это — результаты работы каждого в нашей компании. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!

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