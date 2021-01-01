У вас есть пара дней, и вы хотите увидеть в Карелии все самое яркое и интересное? Тогда вам подойдет тур-трансформер, где во 2-й день мы предлагаем 3 авторские экскурсии 🧭 или же поездку на внедорожном транспорте к лесным водопадам. Основная же часть экскурсии познакомит вас с вехами истории 📖 и культуры Северного Приладожья. Настоящий паровоз из прошлого привезет вас в парк 🌳 Рускеала, а до Сортавалы вы поедете с повышенным комфортом в современном скоростном поезде 🚂 Ласточка.