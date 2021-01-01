город Сортавала – музей Северного Приладожья – музей живой истории "Бастионъ" – водопады Ахвенкоски – Карельский зоопарк– залив Кирьявалахти – «Северная Фиваида» – Дом «У Мастера» – Сортавала – музей Кронида Гоголева – парк Ваккосалми и гора Кухавуори – фирменный магазин форелевого хозяйства
У вас есть пара дней, и вы хотите увидеть в Карелии все самое яркое и интересное? Тогда вам подойдет тур-трансформер, где во 2-й день мы предлагаем 3 авторские экскурсии 🧭 или же поездку на внедорожном транспорте к лесным водопадам. Основная же часть экскурсии познакомит вас с вехами истории 📖 и культуры Северного Приладожья. Настоящий паровоз из прошлого привезет вас в парк 🌳 Рускеала, а до Сортавалы вы поедете с повышенным комфортом в современном скоростном поезде 🚂 Ласточка.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе
⬤ Сопровождение профессиональным гидом
⬤ Проживание в отеле в регионе города Сортавала
⬤ Сытный завтрак в отеле (кроме категории отелей "Стандарт")
⬤ Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
⬤ Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала
⬤ Тематическая экскурсия по горному парку Рускеала с местным гидом
⬤ Авторская экскурсия по городу Сортавала
⬤ Посещение природного парка Ваккосалми и горы Кухавуори
⬤ Экскурсия в музее под открытым небом Северная Фиваида
⬤ Входной билет в музей под открытым небом «Бастионъ» с экскурсией и дегустацией
⬤ Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоек
Что не входит
⬤ Ж/д билеты: «Ласточка» Санкт-Петербург – Сортавала (Финляндский вокзал): от 300 р. /взр.
«Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр. (если вы не хотите или не успели приобрести билет на «Ретропоезд», вы можете добраться до Сортавалы на автобусе с нашим гидом)
«Ласточка» Сортавала – Санкт-Петербург (Финляндский вокзал): от 300 р. /взр.
В связи с резким повышением стоимости входного билета в Горный парк Рускеала, в период с 02. 01 по 10. 01. 2021 обязательная доплата к туру - 300 руб на взрослого и 100 руб на школьника/студента/пенсионера. Оплачивается гиду при посадке в автобус
⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия "Подземная Рускеала" по пещерам и гротам, прокат спортивного оборудования, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка⬤ Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 1 600 р. /взр., 1050 р. /реб. В период с 02. 01. 2021 по 10. 01. 2021 стоимость для взрослого 1 800 р. /чел, для ребенка до 12 лет 1 250 р. /чел. ⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: от 250 р. /взр., от 150 р. /дет. ⬤ Комплексные обеды в туре: диапазон цен 300-450 р.
Начало и место завершения
🚩 СПб, Финляндский вокзал
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.