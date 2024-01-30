9 мая в Петербурге: город-герой Ленинград

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
В преддверии важнейшего праздника – Дня Победы – увидим панорамы города-героя Ленинграда, узнаем его непростую историю в годы блокады и побываем в знаковых местах города и пригородов!
9 мая в Петербурге: город-герой Ленинград
9 мая в Петербурге: город-герой Ленинград
9 мая в Петербурге: город-герой Ленинград
Ближайшие даты:
8
мая

Что вас ожидает:

Иммерсивный проект «Пропавшие в кинохронике»
Иммерсивный проект «Пропавшие в кинохронике»
Погрузимся в атмосферу прошлых лет и узнаем о том, как снимали кино и запечатлевали историю, жили и боролись в тяжелые для нашей страны годы
Величие Петергофа
Величие Петергофа
Восхитимся красотой Петергофа, который воплощает изысканность императорского двора и богатство государства
Празднование дня Победы
Празднование дня Победы
9 мая сможем принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной Войне

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусная экскурсия "Героическая оборона Ленинграда". Посещение иммерсивного проекта "Пропавшие в кинохронике"

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельное размещение. (За доп. плату индивидуальный трансфер: аэропорт-отель, вокзал-отель).

12:00 Отъезд от гостиницы «Отель на Римского-Корсакова», в том числе для гостей из отеля «Амбассадор» и «Адмиралтейская»

12:30 отъезд от гостиницы «Апарт-отель Yes на Марата».

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер на программу.

13:15 Отъезд от Площади искусств для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного» (встреча у памятника А. С. Пушкину).

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Автобусная экскурсия «Героическая оборона Ленинграда» с посещением Пискарёвского мемориального кладбища посвящена защитникам города на Неве во время блокады. В течение 900 дней и ночей жители Ленинграда не только выживали в нечеловеческих условиях, но и всеми силами помогали армии давать отпор врагу. На месте массовых захоронений ленинградцев в память о них и защитниках города возведён Пискарёвский мемориал и зажжён вечный огонь.

17:00 Посещение иммерсивного проекта «Пропавшие в кинохронике».

Иммерсивный проект позволит погрузиться в атмосферу прошлых лет и узнать о том, как снимали кино и запечатлевали историю, жили и боролись в тяжелые для нашей страны годы. В основе — истории кинооператоров, актеров и режиссеров, сотрудников киностудий, фотокорреспондентов. Они стали рассказчиками и «проводниками» для посетителей в мир нашего общего прошлого.

Просмотр фильма в VR-очках «История моими глазами»

19:00-20:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.

Прибытие. Автобусная экскурсия "Героическая оборона Ленинграда". Посещение иммерсивного проекта "Пропавшие в кинохронике"Прибытие. Автобусная экскурсия "Героическая оборона Ленинграда". Посещение иммерсивного проекта "Пропавшие в кинохронике"Прибытие. Автобусная экскурсия "Героическая оборона Ленинграда". Посещение иммерсивного проекта "Пропавшие в кинохронике"Прибытие. Автобусная экскурсия "Героическая оборона Ленинграда". Посещение иммерсивного проекта "Пропавшие в кинохронике"
2 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Гости смогут самостоятельно принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной Войне.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Автобусная экскурсия «Дорога жизни»

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:00-10:00Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «Дорога жизни» посвящена мужеству и стойкости жителей и защитников Ленинграда в годы блокады. Мы проедем по сухопутному участку «Дороги Жизни» до западного берега Ладожского озера, где начинался путь по самой Ладоге на Большую Землю. По пути вспомним историю блокады и её героев. Об их подвиге расскажут памятники «Зелёного Пояса Славы»: мемориал детям блокадного Ленинграда «Цветок жизни», «Румболовская гора» и легендарная «Полуторка», «Катюша» и «Разорванное Кольцо», где был спуск к озеру. Вы узнаете, почему «Ещё не знают на земле / Страшней и радостней дороги» и о том, как было принято и реализовано беспрецедентное решение для спасения людей в нечеловеческих условиях.

Экскурсия в «Дом Авиаторов», который был домом отдыха лётчиков в самую суровую блокадную зиму. Сюда они возвращались после выполнения сложных боевых заданий и сражений в небе Ленинграда, защищая «Дорогу Жизни». Вы увидите макеты их самолётов и интерактивные карты боевых действий, познакомитесь с военным бытом авиаторов и услышите интервью с лётчиками-ветеранами.

Обед в кафе города.

Продолжение трассовой экскурсии.

Экскурсия в музей «Дорога Жизни» расскажет об уникальной трассе, по которой осуществлялась связь Ленинграда со всей страной. Вы узнаете о создании ледовой дороги и её обороне, прокладке трубопровода и электрокабеля по дну озера, действиях Ладожской флотилии и военной навигации. Рядом с музеем вы увидите корабли-герои Ладожской трассы, транспортный самолёт и артиллерийские орудия, участвовавшие в боевых действиях.

На железнодорожной станции «Ладожское озеро» мы сделаем остановку у Паровоза, который работал на «Дороге Жизни». На таких паровозах во время войны приезжали эвакуируемые ленинградцы, а обратно в город везли еду и боеприпасы.

Возвращение в Санкт-Петербург.

18:00-18:30 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания».

Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (цены уточнять).

Автобусная экскурсия «Дорога жизни»Автобусная экскурсия «Дорога жизни»Автобусная экскурсия «Дорога жизни»Автобусная экскурсия «Дорога жизни»
4 день

Петергоф. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:30-09:00Отъезд от гостиниц.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами.

Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – летней императорской резиденции, расположившейся на вершине естественного уступа, откуда открывается живописный вид на Нижний парк и Финский залив.

Экскурсия в один из малых дворцов Петергофа.

Дополнительно:Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (цены уточнять)

16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания».

Петергоф. ОтъездПетергоф. ОтъездПетергоф. ОтъездПетергоф. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Экскурсионный пакет без проживания: 10100 руб. с человека.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы)

Отель на Римского-Корсакова 3*. Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Четырехместный (Dbl/Twin 2 осн. +2 доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйСтудия
08.05.2417900168501640024350186501730025850

Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СмартСтандартныйКомфорт
08.05.2418650258501985028850221002015033350

Апарт-отель "Йес Марата" 3*. Континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
Стандартный
08.05.24218002030031550

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Адмиралтейская 3*. Завтрак «Шведский стол». В шаговой доступности от отеля на Римского-Корсакова (15 минут)

Даты заездовДвухместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный Взрослый

Арт-Стандарт

Арт-АдмиралСтандартный
08.05.2418050174502390019400183502615018050174501700022700

Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля на Римского-Корсакова (10 минут)

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
08.05.24210502940021050

Izzzi у Гостиного Двора 3*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Площади Искусств (14 мин.):

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СмартКомфорт
08.05.242960021050225502030032600

Скидка детям до 16 лет: 1150 руб.

Скидка студентам: 550 руб.

Скидка пенсионерам(при наличии пенсионного удостоверения): 550 руб.

Варианты проживания

Катарина Арт Отель 4

3 ночи

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.

В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.

По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

Izzzi у Гостиного Двора 3

3 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.

В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.

По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол».

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На Римского-Корсакова 3

3 ночи

Отель «На Римского-Корсакова» расположился в городе Санкт-Петербург. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.

Уютные и современные номера выполнены согласно согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети Интернет.

Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.

В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.

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Апарт-отель Yes Марата

3 ночи

Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

Апарт-отель Yes МаратаАпарт-отель Yes МаратаАпарт-отель Yes МаратаАпарт-отель Yes МаратаАпарт-отель Yes МаратаАпарт-отель Yes МаратаАпарт-отель Yes Марата

Адмиралтейская 3

3 ночи

Отель «Адмиралтейская» расположился в Санкт-Петербурге по улице Александра Блока. Гости, которые прибыли не на личном транспорте, могут воспользоваться трансфером от/до аэропорта или же железнодорожного вокзала. На круглосуточной стойке регистрации всегда можно уточнить интересующую информацию по проживанию.

Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В любом случае, всегда будет уютное спальное место, а также ванная комната, для посещения которой не придется стоять в очереди.

В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также Вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.

Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.

Поблизости находятся река Пряжка, три музея — Лесгафта, предприятия адмиралтейские верфи, а также горного института. В шаговой доступности несколько станций метро.

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Амбассадор 4*

3 ночи

Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж.

Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.

В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.

Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.

Амбассадор 4*Амбассадор 4*Амбассадор 4*Амбассадор 4*Амбассадор 4*Амбассадор 4*Амбассадор 4*Амбассадор 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтраки после первого ночлега, обед в 3-ий день тура
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Какие расчетные часы в гостинице?

Гарантированное заселение после 14:00. Выезд до 12:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
Е
30 янв 2024
Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму <Большая Страна> и остались очень довольны обслуживанием. путевка была со 2 по 8 января 2024 г. Вся информация о туре была предоставлена на сайте, но были, конечно, вопросы, на которые в течение оформления ответ был моментальный. Вежливое оперативное культурное обслуживание, огромное спасибо девушкам -операторам. Особое спасибо Юлии Тереховой, даже находясь в отпуске, была со мной на связи. Сам тур <Новогодняя Петербургская коллекция на 7 дней> очень понравился, организация экскурсий была вовремя. Комфортабельный автобус, гид-замечательная женщина, знающая очень много по истории, информация доводилась интересно. Слышала отзывы о Большой Стране в нашей группе-говорили, что не первый раз путешествуют от этой турфирмы, довольны, четкая организация и никаких проблем никогда не возникало. Так что в дальнейшем, я уверена, если кто-то решит путешествовать из моих знакомых или друзей, буду рекомендовать турфирму<Большая Страна>. Огромное спасибо за интересное путешествие и четкую организацию тура. Зимний Питер-прекрасен, как и летний, видела летний, осенний Санкт-Петербург, теперь познакомилась с зимним, впечатлений, как всегда море и полны удовольствия от отдыха. Спасибо огромное работникам турфирмы за ваше внимание, понимание нас, туристов, за приятное общение. Планируем уже отдых на лето, присматриваем туры.
Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;Добрый день! Решили с удовольствием провести зимние каникулы в Питере, поэтому обратились в турфирму &lt;Большая Страна&gt;
Х
30 янв 2024
Организация на продолжении всего тура была замечательная. Спокойная четкая и доброжелательная обстановка. Все супер! Организаторы, вы большие молодцы!!!
Р
26 янв 2024
Тур был отлично организован. Посетили очень интересные и красивые места, не смотря на погодные условия. Все было по плану программы, гиду Ольге Григорьевне большой респект за отличную работу.
Тур был отлично организован. Посетили очень интересные и красивые места, не смотря на погодные условия. Все

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