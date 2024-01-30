1 день

Прибытие. Автобусная экскурсия "Героическая оборона Ленинграда". Посещение иммерсивного проекта "Пропавшие в кинохронике"

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельное размещение. (За доп. плату индивидуальный трансфер: аэропорт-отель, вокзал-отель).

12:00 Отъезд от гостиницы «Отель на Римского-Корсакова», в том числе для гостей из отеля «Амбассадор» и «Адмиралтейская»

12:30 отъезд от гостиницы «Апарт-отель Yes на Марата».

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер на программу.

13:15 Отъезд от Площади искусств для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного» (встреча у памятника А. С. Пушкину).

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.

Автобусная экскурсия «Героическая оборона Ленинграда» с посещением Пискарёвского мемориального кладбища посвящена защитникам города на Неве во время блокады. В течение 900 дней и ночей жители Ленинграда не только выживали в нечеловеческих условиях, но и всеми силами помогали армии давать отпор врагу. На месте массовых захоронений ленинградцев в память о них и защитниках города возведён Пискарёвский мемориал и зажжён вечный огонь.

17:00 Посещение иммерсивного проекта «Пропавшие в кинохронике».

Иммерсивный проект позволит погрузиться в атмосферу прошлых лет и узнать о том, как снимали кино и запечатлевали историю, жили и боролись в тяжелые для нашей страны годы. В основе — истории кинооператоров, актеров и режиссеров, сотрудников киностудий, фотокорреспондентов. Они стали рассказчиками и «проводниками» для посетителей в мир нашего общего прошлого.

Просмотр фильма в VR-очках «История моими глазами»

19:00-20:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.