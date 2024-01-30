мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусная экскурсия "Героическая оборона Ленинграда". Посещение иммерсивного проекта "Пропавшие в кинохронике"
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельное размещение. (За доп. плату индивидуальный трансфер: аэропорт-отель, вокзал-отель).
12:00 Отъезд от гостиницы «Отель на Римского-Корсакова», в том числе для гостей из отеля «Амбассадор» и «Адмиралтейская»
12:30 отъезд от гостиницы «Апарт-отель Yes на Марата».
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер на программу.
13:15 Отъезд от Площади искусств для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного» (встреча у памятника А. С. Пушкину).
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
Автобусная экскурсия «Героическая оборона Ленинграда» с посещением Пискарёвского мемориального кладбища посвящена защитникам города на Неве во время блокады. В течение 900 дней и ночей жители Ленинграда не только выживали в нечеловеческих условиях, но и всеми силами помогали армии давать отпор врагу. На месте массовых захоронений ленинградцев в память о них и защитниках города возведён Пискарёвский мемориал и зажжён вечный огонь.
17:00 Посещение иммерсивного проекта «Пропавшие в кинохронике».
Иммерсивный проект позволит погрузиться в атмосферу прошлых лет и узнать о том, как снимали кино и запечатлевали историю, жили и боролись в тяжелые для нашей страны годы. В основе — истории кинооператоров, актеров и режиссеров, сотрудников киностудий, фотокорреспондентов. Они стали рассказчиками и «проводниками» для посетителей в мир нашего общего прошлого.
Просмотр фильма в VR-очках «История моими глазами»
19:00-20:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Гости смогут самостоятельно принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной Войне.
Автобусная экскурсия «Дорога жизни»
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00-10:00Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «Дорога жизни» посвящена мужеству и стойкости жителей и защитников Ленинграда в годы блокады. Мы проедем по сухопутному участку «Дороги Жизни» до западного берега Ладожского озера, где начинался путь по самой Ладоге на Большую Землю. По пути вспомним историю блокады и её героев. Об их подвиге расскажут памятники «Зелёного Пояса Славы»: мемориал детям блокадного Ленинграда «Цветок жизни», «Румболовская гора» и легендарная «Полуторка», «Катюша» и «Разорванное Кольцо», где был спуск к озеру. Вы узнаете, почему «Ещё не знают на земле / Страшней и радостней дороги» и о том, как было принято и реализовано беспрецедентное решение для спасения людей в нечеловеческих условиях.
Экскурсия в «Дом Авиаторов», который был домом отдыха лётчиков в самую суровую блокадную зиму. Сюда они возвращались после выполнения сложных боевых заданий и сражений в небе Ленинграда, защищая «Дорогу Жизни». Вы увидите макеты их самолётов и интерактивные карты боевых действий, познакомитесь с военным бытом авиаторов и услышите интервью с лётчиками-ветеранами.
Обед в кафе города.
Продолжение трассовой экскурсии.
Экскурсия в музей «Дорога Жизни» расскажет об уникальной трассе, по которой осуществлялась связь Ленинграда со всей страной. Вы узнаете о создании ледовой дороги и её обороне, прокладке трубопровода и электрокабеля по дну озера, действиях Ладожской флотилии и военной навигации. Рядом с музеем вы увидите корабли-герои Ладожской трассы, транспортный самолёт и артиллерийские орудия, участвовавшие в боевых действиях.
На железнодорожной станции «Ладожское озеро» мы сделаем остановку у Паровоза, который работал на «Дороге Жизни». На таких паровозах во время войны приезжали эвакуируемые ленинградцы, а обратно в город везли еду и боеприпасы.
Возвращение в Санкт-Петербург.
18:00-18:30 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания».
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (цены уточнять).
Петергоф. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
08:30-09:00Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами.
Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – летней императорской резиденции, расположившейся на вершине естественного уступа, откуда открывается живописный вид на Нижний парк и Финский залив.
Экскурсия в один из малых дворцов Петергофа.
Дополнительно:Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (цены уточнять)
16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Экскурсионный пакет без проживания: 10100 руб. с человека.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы)
Отель на Римского-Корсакова 3*. Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Четырехместный (Dbl/Twin 2 осн. +2 доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Студия
|08.05.24
|17900
|16850
|16400
|24350
|18650
|17300
|25850
Катарина Арт Отель 4*. Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу:
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Стандартный
|Комфорт
|08.05.24
|18650
|25850
|19850
|28850
|22100
|20150
|33350
Апарт-отель "Йес Марата" 3*. Континентальный завтрак
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|08.05.24
|21800
|20300
|31550
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Адмиралтейская 3*. Завтрак «Шведский стол». В шаговой доступности от отеля на Римского-Корсакова (15 минут)
|Даты заездов
|Двухместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный Взрослый
Арт-Стандарт
|Арт-Адмирал
|Стандартный
|08.05.24
|18050
|17450
|23900
|19400
|18350
|26150
|18050
|17450
|17000
|22700
Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля на Римского-Корсакова (10 минут)
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|08.05.24
|21050
|29400
|21050
Izzzi у Гостиного Двора 3*. Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Площади Искусств (14 мин.):
Даты заездов
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт
|Комфорт
|08.05.24
|29600
|21050
|22550
|20300
|32600
Скидка детям до 16 лет: 1150 руб.
Скидка студентам: 550 руб.
Скидка пенсионерам(при наличии пенсионного удостоверения): 550 руб.
Варианты проживания
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться услугами консьержа.
В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Все номера оснащены сейфом.
По утрам в отеле Catherine Art сервируется завтрак «шведский стол».
Izzzi у Гостиного Двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская». Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней. К услугам гостей семейные номера.
В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол».
На Римского-Корсакова 3
Отель «На Римского-Корсакова» расположился в городе Санкт-Петербург. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.
Уютные и современные номера выполнены согласно согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети Интернет.
Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.
В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.
Апарт-отель Yes Марата
Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
Адмиралтейская 3
Отель «Адмиралтейская» расположился в Санкт-Петербурге по улице Александра Блока. Гости, которые прибыли не на личном транспорте, могут воспользоваться трансфером от/до аэропорта или же железнодорожного вокзала. На круглосуточной стойке регистрации всегда можно уточнить интересующую информацию по проживанию.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В любом случае, всегда будет уютное спальное место, а также ванная комната, для посещения которой не придется стоять в очереди.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также Вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Поблизости находятся река Пряжка, три музея — Лесгафта, предприятия адмиралтейские верфи, а также горного института. В шаговой доступности несколько станций метро.
Амбассадор 4*
Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж.
Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.
В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.
Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Завтраки после первого ночлега, обед в 3-ий день тура
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Дополнительные экскурсии
- Трансфер в гостиницу и обратно
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург
- Какие расчетные часы в гостинице?
Гарантированное заселение после 14:00. Выезд до 12:00.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Возможно ли изменение программы?
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.