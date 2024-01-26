Сегодня после завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по древнему Владимиру, основанному князем Владимиром Красное Солнышко в качестве оборонительной крепости. Вы подробно ознакомитесь с историческими местами, архитектурными объектами и проникнетесь атмосферой этого уютного города.

После обеда — свободное время или переезд в Суздаль (за доплату), строительство которого началось с возведения кремля с целью защиты города. Мы расскажем вам о происхождении его названия, о событиях, происходивших здесь со времён Татаро-Монгольского нашествия, и о феномене «северного чернозема» Владимира и Суздаля, о котором до сих пор спорят учёные.

Желающие продегустируют 10 сортов суздальской медовухи под закусочку: мочёную рябину, кусочки мочёного яблока, солёный огурец. Вы не только узнаете историю исконно русского целебного напитка, но и познакомитесь с древними технологиями медоварения, рецептами и секретами производства. Вечером вернёмся в отель.