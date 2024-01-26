Погулять по Покрову и Боголюбово, увидеть храм Покрова-на-Нерли и узнать историю древних поселений
Вы узнаете о временах их строительства, посмотрите на монастыри и крепости, прогуляетесь по территориям кремлей и полюбуетесь живописными пейзажами. При желании сможете посетить Суздаль и попробовать 10 сортов местной медовухи. Выезжаем на автобусе из Санкт-Петербурга, туда же и вернёмся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 600 ₽
Описание
Организационные детали
Экскурсионно-транспортный пакет оплачивается наличными гиду.
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер).
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.
Программа тура по дням
Знакомство с «Александровской слободой», переезд во Владимир
Около 00:30 выезжаем из Санкт-Петербурга. Первым посетим город Александров. Здесь мы побываем в музее-заповеднике «Александровская слобода». Вы посмотрите на архитектурный ансамбль царского кремля Ивана Грозного, услышите историю этого сооружения, познакомитесь с экспозицией «Государев двор в Александровской слободе». Вас также ждёт интерактивная программа «На Сытном дворе Ивана Грозного». Мы заглянем в средневековые подвалы Успенской церкви, увидим Распятскую церковь-колокольню и исторические экспозиции.
После обеда отправляемся во Владимир, где по прибытии разместимся в ГРК «Русская деревня» и отдохнём.
Экскурсии по Владимиру и Суздалю
Сегодня после завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по древнему Владимиру, основанному князем Владимиром Красное Солнышко в качестве оборонительной крепости. Вы подробно ознакомитесь с историческими местами, архитектурными объектами и проникнетесь атмосферой этого уютного города.
После обеда — свободное время или переезд в Суздаль (за доплату), строительство которого началось с возведения кремля с целью защиты города. Мы расскажем вам о происхождении его названия, о событиях, происходивших здесь со времён Татаро-Монгольского нашествия, и о феномене «северного чернозема» Владимира и Суздаля, о котором до сих пор спорят учёные.
Желающие продегустируют 10 сортов суздальской медовухи под закусочку: мочёную рябину, кусочки мочёного яблока, солёный огурец. Вы не только узнаете историю исконно русского целебного напитка, но и познакомитесь с древними технологиями медоварения, рецептами и секретами производства. Вечером вернёмся в отель.
Достопримечательности села Боголюбово и Покрова, отправление обратно в Санкт-Петербург
В этот день посетим Боголюбово и Покров. Боголюбово — крохотное село, основанное тысячу лет назад Андреем Боголюбским, сыном Юрия Долгорукого. Несмотря на размеры, здесь сосредоточено большое количество уникальных храмов и монастырей, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самый известный среди них — храм Покрова-на-Нерли. Желающие прогуляются до обители (около 3 км) и посмотрят на неё вблизи. Любителям природы тоже будет, чем полюбоваться — ландшафты здесь очень живописны.
После переедем в Покров, расположенный на большой дороге, соединяющей Москву с Владимиром и уходящей в сторону Нижнего Новгорода — местоположение во многом определило судьбу этого маленького города. После ознакомительной экскурсии и обеда отправимся обратно в Санкт-Петербург, куда прибудем уже утром следующего дня.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, Лиговский, 30 (ТРЦ «Галерея»), около 00:30Завершение: Санкт-Петербург, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.