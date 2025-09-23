Эта прогулка - личная история. Для многих "Александровская" - только платформа, на пути к Сестрорецку. Для меня здешние места - родные.
И я приглашаю всех желающих на экскурсию по историческому району,
Описание экскурсииПрогулка по Александровской (~1,5 часа), во время которой Вы узнаете: - кто такие «зимогоры»; - основные занятия местных жителей до революции и после; - разнообразные варианты оформления деревянных домов до революции; - почему ленинградские дачники считали Александровскую деревней; - где разместился кинотеатр на 130 мест; - каких спортсменов воспитывают здесь; - какие опасности таят воды озера Разлив; - где любили снимать криминальные сериалы; и почему Ленин «сидит у дороги за пеньком». Прогулка по Нижней Александровской (~ 1 час), во время которой я расскажу: - почему так неохотно покупали земли у моря, до революции; - о истории семьи Петровых-Амурских, владельцах дома на самом берегу моря, которую мне поведали их потомки; - об особенностях строительства «Дома у моря»; - подлинные истории о том, как выживали в первое время после революции; - как происходил «отъем» домов у людей и как их переселяли в другое жилье; - о наводнении 1924 года. А заодно, мы спустимся в подвал «Дома у моря», чтобы оценить проект здания. И поднимемся на чердак, где разорвался снаряд во время Кронштадтского мятежа. И полюбуемся оттуда видами моря и Кронштадта. Кофе-пауза, для желающих. В завершении нашей прогулки, мы увидим дом, построенный из каменных блоков – редкий и очень ценный пример дачного дома, стилизованного под «английский коттедж». Важная информация: Порядок посещения объектов может быть изменен по решению автора. Другие изменения в программе возможны только по объективным причинам, не зависящим от автора.
по четвергам, пятницам и воскресеньям в 11:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Графский проспект - дома фон-Шрёдера - роскошная дача Маркевича - молочная ферма до революции и теперь - грандиозная дача Гербиха
- Шедевр модерна - пастбища и места для охоты - разнообразие деревянного декора старинных дач - школа Олимпийского резерва - искусственное водохранилище Разлив - Нижняя Александровская (дом Чубанова, замечательный пример модерна - Дом-крепость у моря - побережье Финского залива - дача в «английском стиле»)
Что включено
- - пешеходная экскурсия в сопровождении автора.
Что не входит в цену
- Радиооборудование - 180 руб. (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и все слышать!)
- Спасает от посторонних шумов на улицах
- Не надо ждать, пока все соберутся
- Не надо долго стоять на одном месте, а значит Вы не замерзнете!
- Не пропустите важные организационные моменты.
- Заказывается и оплачивается заранее, вместе с экскурсией.
- Кофе в кафе ~ 180 руб. (цена ориентировочная)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д платформа Александровская
Завершение: Автобусной ост. на Приморском ш
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам, пятницам и воскресеньям в 11:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Порядок посещения объектов может быть изменен по решению автора
- Другие изменения в программе возможны только по объективным причинам, не зависящим от автора
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
