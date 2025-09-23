Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



И я приглашаю всех желающих на экскурсию по историческому району, читать дальше названому в честь графа Александра Стенбок-Фермора. Место было выбрано очень удачно: между берегом Разлива и Финским заливом.



Здесь до сих пор стоят дачи начала прошлого века и сохраняется неподражаемый колорит деревенской жизни. Эта прогулка - личная история. Для многих "Александровская" - только платформа, на пути к Сестрорецку. Для меня здешние места - родные.

Описание экскурсии Прогулка по Александровской (~1,5 часа), во время которой Вы узнаете: - кто такие «зимогоры»; - основные занятия местных жителей до революции и после; - разнообразные варианты оформления деревянных домов до революции; - почему ленинградские дачники считали Александровскую деревней; - где разместился кинотеатр на 130 мест; - каких спортсменов воспитывают здесь; - какие опасности таят воды озера Разлив; - где любили снимать криминальные сериалы; и почему Ленин «сидит у дороги за пеньком». Прогулка по Нижней Александровской (~ 1 час), во время которой я расскажу: - почему так неохотно покупали земли у моря, до революции; - о истории семьи Петровых-Амурских, владельцах дома на самом берегу моря, которую мне поведали их потомки; - об особенностях строительства «Дома у моря»; - подлинные истории о том, как выживали в первое время после революции; - как происходил «отъем» домов у людей и как их переселяли в другое жилье; - о наводнении 1924 года. А заодно, мы спустимся в подвал «Дома у моря», чтобы оценить проект здания. И поднимемся на чердак, где разорвался снаряд во время Кронштадтского мятежа. И полюбуемся оттуда видами моря и Кронштадта. Кофе-пауза, для желающих. В завершении нашей прогулки, мы увидим дом, построенный из каменных блоков – редкий и очень ценный пример дачного дома, стилизованного под «английский коттедж». Важная информация: Порядок посещения объектов может быть изменен по решению автора. Другие изменения в программе возможны только по объективным причинам, не зависящим от автора.

